Чеченець у Франції обезголовив учителя. Яким буде вирок?

У п'ятницю, 8 грудня, суд у Парижі ухвалить вирок у справі про вбивство вчителя Самуеля Паті. Воно сталося 16 жовтня 2020 року у північно-західному паризькому передмісті Конфлан-Сент-Онорін і викликало шок не лише у Франції, а й за її межами. Того дня вихідець із Росії, чеченець Абдуллах Анзоров, який перебрався до Франції у шестирічному віці, зарізав 47-річного вчителя історії Самюеля Паті та відрізав йому голову. Вбивцю було застрелено поліцією під час затримання.

Процес у цій справі проходив у закритому режимі. На лаві підсудних опинилися шестеро підлітків, яким на момент вбивства було від 13 до 15 років. Їх звинувачують у причетності до вбивства вчителя. До оголошення вироку у цій справі прикута велика увага. Багато хто очікує, що суд має пролити світло не лише на деталі вбивства та роль підлітків, а й відповісти на питання, які давно хвилюють французьке суспільство.

За що вбили вчителя історії?

Учитель Самуель Паті на заняттях зі свободи слова показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, які раніше були опубліковані в сатиричному журналі Charlie Hebdo, у редакції якого двоє терористів убили 12 людей у січні 2015 року. Тодішні злочинці, як і вбивця Паті, хотіли "помститися за пророка".

Серед підлітків на лаві підсудних і дівчинка, брехня якої спричинила трагедію. Її звинувачують у "наклепі". За дев'ять днів до вбивства дівчинка була відсторонена на два дні від занять з дисциплінарних причин, не пов'язаних із Самюелем Паті. Однак своїм батькам вона сказала, що її покарали за те, що вона нібито не послухалася вчителя історії, який попросив учнів-мусульман, зокрема, і її - вийти з приміщення перед показом карикатур на пророка.

Ця історія настільки обурила її батька, що він її оприлюднив: у відеоролику, опублікованому в інтернеті, він закликав поставити вчителя на місце, назвавши його ім'я і вказавши школу. Це викликало справжнє цькування Паті у соціальних мережах, що й привернуло увагу вбивці.

Інші підлітки, які опинилися на лаві підсудних, звинувачуються в "злочинній змові з метою підготовки до насильства за обтяжувальних обставин". Хлопчики за гроші вказали вбивці на Паті перед будівлею школи.

Чому підлітки опинилися на лаві підсудних

За словами адвокатки Віржин Леруа, яка представляє інтереси найближчих родичів убитого вчителя Паті, сім'я хоче за допомогою цього процесу зрозуміти, чому стався напад. "Чи молоді люди вважали, що Паті заслуговує на покарання за те, що він показав карикатури, або вони просто хотіли отримати гроші?", - розповіла вона в інтерв'ю DW. За словами слідчих, убивця сказав хлопцям, що хоче, щоб Паті вибачився за свої дії у відеоролику. "Цей момент тим більше важливий, що всі обвинувачені народилися у Франції і мають бути віддані нашим демократичним цінностям, включаючи свободу слова", - додає Леруа.

Для Ділана Слами, який представляє інтереси одного з молодих обвинувачених, який є мусульманином, відповідь на це питання очевидна. "У 15 років він не був радикалізований - він діяв через незрілість, дурість і під тиском однолітків. Він не розумів, у що вплутується", - розповів адвокат DW. "На той час він і не думав про секуляризм - сьогодні він повністю за нього", - додає юрист.

Суворе відокремлення церкви від держави у Франції означає, зокрема, що в школах заборонені релігійні символи та спроби навернути людей до якоїсь релігії. Цей принцип світськості тісно пов'язаний зі свободою слова, адже богохульство аж ніяк не заборонено. На думку Слами, судовий процес допоможе краще зрозуміти хід думок обвинувачених. Підліткам загрожує до двох із половиною років в'язниці.

Плакат, на якому зображені жертви ісламістів: Самюэль Паті й Домінік Бернар Фото: Sylvain Thomas/AFP/Getty Images

Проте за вбивство вчителя мають відповідати і восьмеро дорослих, серед них і батько дівчинки, яка спровокувала трагедію. Суд, який пройде наступного року, має з'ясувати їхню роль у нападі.

Особливе значення судового процесу

Процес над підлітками має символічне значення, вважає Антуан Казуболо Ферро. Він представляє інтереси 13 колег Паті, яким дозволено бути присутніми на закритих слуханнях, оскільки вони подали заяву про прийом як цивільні позивачі. "Мої клієнти хочуть зрозуміти, що пішло не так, як вони втратили довіру своїх учнів і що вони могли б зробити краще", - каже Казуболо Ферро DW. "Це важливо і в ширшому сенсі, адже школа є стовпом нашої демократії і, як і ці розгляди, є відповіддю правової держави на тероризм", - упевнений юрист.

Ці питання є актуальними у Франції як ніколи. Ще одне вбивство вказує на те, що вчителі стають мішенями для радикальних ісламістів. Так, 13 жовтня цього року 20-річний радикально налаштований росіянин Мохаммед Могушков, який у трирічному віці приїхав до Франції з родиною з Інгушетії у 2008 році, зарізав французького вчителя Домініка Бернара перед його школою у північному місті Аррас.

На думку Вінсента Тібержа, професора політичної соціології університету Sciences Po Bordeaux, це новий напад та нинішній судовий процес у справі про вбивство Паті мають привернути увагу до головного питання. "Нам необхідно запитати себе, яке місце мають займати школи у нашому суспільстві і що потрібно вчителям, щоб виконувати свою місію, яка є центральною для нашої демократії", - сказав він. Але, за його словами, натомість обговорюється обмеження міграції, зокрема, за допомогою нового закону, над яким працює уряд. "Школи виконують своє призначення, якщо у них є необхідні ресурси, і є багато історій успіху молодих французів з міграційним корінням", - наголошує Тіберж.

Вчителі бояться нових нападів

Рафаель Даржен, вчитель історії з північно-східного міста Селеста та член профспілки вчителів SNALC, вважає, що судовий процес не використовується як можливість поставити правильні питання. "Багато вчителів бояться нових нападів", - каже він DW. "Влада має краще контролювати соціальні мережі, підтримувати нас у захисті принципу світськості, проти якого виступає дедалі більше учнів, і краще охороняти школи від зловмисників", - зазначає педагог.

Поль Рено, учень гімназії з північного Дьєпа та член студентського союзу FIDL, погоджується з Дарженом. "Багато учнів бояться, особливо після нападу на Домініка Бернара, адже після вбивства зловмисник міг вільно розгулювати по школі", - каже 18-річний школяр. "Суд насправді має стати можливістю поговорити про такі проблеми, але поки що цього не сталося", - наголошує Рено.

На думку адвокатки Віржин Леруа, судовий процес все ж таки зможе мати ефект стримування - у разі винесення обвинувального вироку. "Це показало б, що судова система захищає основні цінності нашої демократії і що співучасникам нічого не сходить з рук", - каже вона.