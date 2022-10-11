"Це було страшно": посолка ФРН в Україні про обстріл Києва

В інтерв'ю DW посолка ФРН в Україні Анка Фельдгузен розповіла, як ховалася в укритті разом із киянами, чи спонукають ракетні удари по Києву Захід дати більше зброї Україні та чому нині переговори з Путіним не на часі.

DW спілкується з надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен 11 жовтня в укритті під час чергової повітряної тривоги в Києві.

Deutsche Welle: Пані Анко, не можу не запитати - учора був перший масований ракетний обстріл, свідком якого Ви стали. Це перший ракетний обстріл столиці відтоді, як посольство повернулося в Київ. Як Ви пережили цей день?

Анка Фельдгузен: Це справді був перший такий обстріл, який я чула, тому що 24 лютого ми були в Житомирі, я це просто не чула. Це було страшно, можна так сказати, дуже гучно. І я просто зрозуміла, що українці живуть уже 230 днів так. Той факт, що в Києві було спокійно останніми місяцями, не повинен нас відволікати від того, що військові дії ідуть на Сході, на Півдні, і українці там щодня мають такі відчуття.

Ви писали у себе в соцмережах, що перебували в укритті разом із сотнями киян. Що Вас вразило?

Вони були такі спокійні, діти сиділи, гралися… Люди просто намагалися дізнатися більше через знайомих. Добре, що телефон функціонує у Вас скрізь і завжди.

Враховуючи вчорашній ракетний обстріл, чи може Київ сподіватися на більшу підтримку Німеччини щодо зброї? Уже оголосили, що Україні нададуть систему протиповітряної оборони. Коли це може статися і чи може Україна сподіватися на щось більше?

Рішення постачати Україні протиповітряну зброю було ухвалено вже давно, просто зараз вона вироблена. Перша система надійде дуже скоро, наша міністерка майже десять днів тому сказала, що цими днями. Більше я теж не знаю про це. Але я думаю, що це було б добре рішення. Сподіваюся, що інші системи, які ми ще хочемо передати, теж прийдуть скоро, тому що це те, чого Україна зараз потребує.

А як щодо танків?

Ця дискусія з нашими партнерами триває. Побачимо.

Поки що немає чітких термінів?

Ні, немає. Ви знаєте, що сьогодні відбудеться відеоконференція G7 з президентом Зеленським, я впевнена, що ця тема й там підніматиметься. І будуть інші можливості зараз про це говорити. Ця дискусія дуже жвава у Німеччині, ви можете це читати про неї в соцмережах і в медіа. Я очікую, що ця дискусія триватиме, і впевнена, що всі наші партнери разомухвалюють рішення про танки.

Чи думаєте Ви, що щось зміниться у рішенні партнерів, враховуючи вчорашні події?

Такі удари просто в столиці… Ні, це психологічно в наших країнах безперечно впливає. Тому що це дасть просто інші враження у нас. Це - жахливо говорити - досить цинічно. Тому що українці вже так довго живуть з цими ударами. Можливо, наші політики просто зараз ще більше про це думають, я сподіваюсь.

Зараз не можна нічого виключати, говорять і про застосування ядерної зброї. Якщо Путін застосує ядерну зброю, як відреагує Німеччина?

Ми ці рішення справді ухвалюємо разом з нашими партнерами в НАТО, і я впевнена, що вони вже ведуть дискусію на цю тему.

Анґела Меркель не раз говорила, що не варто ігнорувати погрози Путіна, у тому числі і ядерні. Чи поділяєте Ви таку думку?

Ми 24 лютого точно побачили, що краще вірити в те, що він пише або каже. Ми не виключаємо нічого.

Але чи означає тоді це те, що Україна має скласти зброю?

Ні. Україна бореться кожен день за свою свободу, за факт, що Україна існує як держава, і за наші цінності. Ми намагаємося щодня підтримувати Україну в цій боротьбі.

Чи є сенс сідати за стіл переговорів із Путіним?

Мені здається, зараз точно не час. Росія повинна вивести всі війська з України. І потім буде рішення українського уряду, що робити.

Україна має нового посла в Німеччині - Олексія Макєєва. Він замінить доволі неординарного за своїм стилем дипломатії Андрія Мельника. Як думаєте, чи змінить це щось у дипломатичних відносинах України й Німеччини, чи посилиться підтримка з боку Німеччини?

Ми підтримуємо Україну, тому що Україна стала жертвою нападу Росії ще вісім років тому. Німеччина всі ці роки підтримувала Україну, ще більше з 24 лютого. Це не залежить від послів. Я знаю і Андрія Мельника, і Олексія Макєєва дуже добре. Це мої давні знайомі. Я впевнена, що Олексія добре сприйматимуть в Німеччині, як і всіх українських послів. Я з ним дуже добре уже зараз співпрацюю.