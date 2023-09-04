CBS: США мають намір передати Україні активи РФ на $1 млрд

Перша заступниця глави мін'юсту США заявила, що добивається від Конгресу повноважень щодо передачі заморожених активів Україні.

Міністерство юстиції США шукає можливість направити Україні російські активи, що опинились під санкціями, вартістю понад один мільярд доларів, передає телеканал CBS у неділю, 3 вересня.

За його даними, з кінця лютого 2022 року, коли почалася війна в Україні, американська влада конфіскувала або сприяла вилученню російських активів на загальну суму понад мільярд доларів по всьому світу.

"Ми намагаємося отримати від Конгресу дозвіл використати отримані кошти на благо українського народу", - розповіла перша заступниця міністра юстиції - генерального прокурора США Ліза Монако.

Конфісковані активи російського олігарха Малофєєва

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у травні вперше видав дозвіл на передачу Україні активів російського олігарха, конфіскованих за порушення санкцій, повідомляла агенція Reuters.

Йшлося про кошти російського підприємця Костянтина Малофєєва. У квітні 2022 року мін'юст США звинуватив його у порушенні санкцій, запроваджених проти Росії за військовий напад на Україну. За даними американської влади, Малофєєв фінансово підтримував росіян, які розпалюють сепаратистські настрої у Криму.