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CBS: США мають намір передати Україні активи РФ на $1 млрд

Роман Губа
4 вересня 2023 р.

Перша заступниця глави мін'юсту США заявила, що добивається від Конгресу повноважень щодо передачі заморожених активів Україні.

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Конгрес США
Конгрес СШАФото: picture-alliance/AP Photo/A. Harnik

Міністерство юстиції США шукає можливість направити Україні російські активи, що опинились під санкціями, вартістю понад один мільярд доларів, передає телеканал CBS у неділю, 3 вересня.

За його даними, з кінця лютого 2022 року, коли почалася війна в Україні, американська влада конфіскувала або сприяла вилученню російських активів на загальну суму понад мільярд доларів по всьому світу.

"Ми намагаємося отримати від Конгресу дозвіл використати отримані кошти на благо українського народу", - розповіла перша заступниця міністра юстиції - генерального прокурора США Ліза Монако.

Конфісковані активи російського олігарха Малофєєва

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у травні вперше видав дозвіл на передачу Україні активів російського олігарха, конфіскованих за порушення санкцій, повідомляла агенція Reuters.

Йшлося про кошти російського підприємця Костянтина Малофєєва. У квітні 2022 року мін'юст США звинуватив його у порушенні санкцій, запроваджених проти Росії за військовий напад на Україну. За даними американської влади, Малофєєв фінансово підтримував росіян, які розпалюють сепаратистські настрої у Криму. 

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