Частини ФРН накрило снігом через циклон "Анніна"

Сильні снігопади та ожеледиця призвели до справжнього транспортного колапсу та аварій у деяких частинах Німеччини. Так, за даними поліції, станом на ранок неділі, 21 квітня, повалені дерева заблокували численні автошляхи федерального та земельного значення в землі Гессен. Повідомляється, що автомагістраль 7 у північному напрямку біля Касселя була повністю перекрита через затор, який утворили застряглі та зламані автомобілі. Спричинені негодою аварії сталися і в інших частинах країни.

Читайте також: Дитина з України загинула через шторм "Кіаран" у Європі

Нетипові для цієї пори року холоди і сніговії також спричинили ускладнення дорожнього руху в Північному Рейні-Вестфалії та Саксонії. Напередодні на автобані A 70 у частині Баварії - Верхня Франконія - через ожеледицю теж стався затор. У Тюрингії в ДТП загинув водій автомобіля.

Від нетипових для цієї пори року холодів потерпає й Баварія Фото: IMAGO/Rolf Poss

За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), очікується, що снігопади триватимуть у гористій місцевості та на плоскогір’ї, особливо в центрі і на півдні Німеччини. Метеорологи застерігають також, що це може призвести до значних перешкод на дорогах і падіння дерев, що не можуть витримати великі маси снігу. Зимову погоду в ці регіони Німеччини приніс циклон під назвою "Анніна". Наразі його центр перебуває над Польщею, тож частина Німеччини й надалі перебуватиме під його впливом, зазначають метеорологи.