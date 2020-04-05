 CAS скасував дискваліфікацію ″Манчестер Сіті″ у єврокубках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2020

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Новини

CAS скасував дискваліфікацію "Манчестер Сіті" у єврокубках

Також Спортивний арбітражний суд знизив розмір штрафу для клубу, накладеного раніше за порушення правил фінансової чесної гри.

Манчестер Сіті дозволили виступати у Єврокубках наступного року

"Манчестер Сіті" дозволили виступати у Єврокубках наступного року

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні послабив покарання для англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" за порушення правил фінансової чесної гри. Так, своїм рішенням у понеділок, 13 липня, CAS частково задовольнив апеляцію "Манчестер Сіті" та скасував заборону клубу виступати у європейських клубних турнірах, що була накладена Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у лютому цього року.

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Окрім того, арбітраж знизив розмір накладеного на манчестерський клуб штрафу - з 30 до 10 мільйонів євро. CAS не підтвердив обвинувачення на адресу клубу з боку УЄФА у тому, що його акціонери завищували обсяги спонсорських внесків, здійснюючи таким чином фінансування клубу на вищому рівні, ніж це дозволено правилами фінансової чесної гри. Натомість арбітраж визнав клуб винним у тому, що той не у достатній мірі співпрацював з експертами УЄФА у цій справі, тому штраф, хоча й у меншому обсязі, залишився чинним.

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Завдяки цьому рішення очолюваний тренером Пепом Гвардіолою клуб, який вже здобув чемпіонство в Англійській прем'єр-лізі цього сезону, зможе взяти участь у розіграші Ліги Чемпіонів наступного року. Рішення УЄФА стосовно "Манчестер Сіті" не стосувалося цьогорічної Ліги Чемпіонів, ігри якої мають відновитися на початку серпня. 7 серпня у "МанСіті" прийматиме вдома мадридський "Реал" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. У першому матчі, що відбувся ще наприкінці лютого, англійський клуб на виїзді переміг суперника з рахунком 1:2. Невдовзі після цього через спалах коронавірусу розіграш Ліги Чемпіонів та Ліги Європи, як і національні клубні першості в Європі, були надовго призупинені.

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