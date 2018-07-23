 CAS відхилив апеляції позбавлених медалей спортсменок з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

CAS відхилив апеляції позбавлених медалей спортсменок з РФ

Російські легкоатлетки та велогонщиця застосовували допінг під час Олімпійських ігор 2008 року та втратили свої медалі. Спортивний арбітражний суд відхилив їхні апеляції.

Російських олімпійських чемпіонок позбавили медалей через застосування допінгу

Російських олімпійських чемпіонок позбавили медалей через застосування допінгу

Спортивний арбітражний суд у Лозанні у четвер, 26 липня, відхилив апеляцію російських легкоатлеток Марії Абакумової і Тетяни Лебедєвої, а також велогонщиці Катерини Гніденко на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо анулювання їхніх результатів на Олімпійських іграх 2008 року за порушення антидопінгових правил. В апеляції вони не змогли довести свою правоту, повідомив суд.

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МОК продовжує повторні перевірки допінг-проб з Олімпійських ігор 2008 року. Через виявлений допінг дискваліфіковані шість спортсменів, четверо з них - позбавлені медалей. (31.08.2016)

МОК продовжив дискваліфіковувати спортсменів, повторний тест аналізів яких виявив допінг. (21.11.2016)

МОК у 2017 році позбавив Лебедєву срібних медалей на Олімпійських іграх 2008 року в стрибках в довжину і потрійному стрибку. Після повторної перевірки її допінг-проби в ній були виявлені сліди турінабола. У 2016 році МОК позбавив Абакумову срібла Олімпійських ігор 2008 року та анулював результати Гніденко на Іграх-2012 в Лондоні після повторного огляду допінг-проб, в яких також було виявлено турінабол.

Таким чином, Лебедєва остаточно позбавлена двох срібних медалей Олімпійськиї ігор 2008 року, а Авакумова - "срібла" в метанні списа. Катерина Гніденко позбавлена восьмого місця в іграх 2012 року.

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