CAS відхилив апеляції позбавлених медалей спортсменок з РФ

Спортивний арбітражний суд у Лозанні у четвер, 26 липня, відхилив апеляцію російських легкоатлеток Марії Абакумової і Тетяни Лебедєвої, а також велогонщиці Катерини Гніденко на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо анулювання їхніх результатів на Олімпійських іграх 2008 року за порушення антидопінгових правил. В апеляції вони не змогли довести свою правоту, повідомив суд.

МОК у 2017 році позбавив Лебедєву срібних медалей на Олімпійських іграх 2008 року в стрибках в довжину і потрійному стрибку. Після повторної перевірки її допінг-проби в ній були виявлені сліди турінабола. У 2016 році МОК позбавив Абакумову срібла Олімпійських ігор 2008 року та анулював результати Гніденко на Іграх-2012 в Лондоні після повторного огляду допінг-проб, в яких також було виявлено турінабол.

Таким чином, Лебедєва остаточно позбавлена двох срібних медалей Олімпійськиї ігор 2008 року, а Авакумова - "срібла" в метанні списа. Катерина Гніденко позбавлена восьмого місця в іграх 2012 року.