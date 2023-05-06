Чарльз ІІІ офіційно став королем Великобританії

У Лондоні у Вестмінстерському абатстві в суботу, 6 травня, відбулася церемонія коронації Чарльза III як короля Сполученого Королівства та інших країн Співдружності націй.

За багатовіковою традицією, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі під вигуки "Боже, бережи короля" і трубні фанфари поклав золоту корону Святого Едуарда на голову монарха. По всій Великобританії стріляли гармати й дзвонили церковні дзвони, сповіщаючи підданих про першу за 70 років коронацію в країні.

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі кладе золоту корону Святого Едуарда на голову Чарльза Фото: Jonathan Brady/PA/AP/picture alliance

Лондон вітає нового короля

Також було короновано й дружину Чарльза, королеву-консорта Каміллу. Чарльз III і королева Камілла приїхали до Вестмінстерського абатства з Букінгемського палацу в оздобленій золотом кареті.

Чарльз і Камілла у золотій кареті їдуть на коронацію Фото: Vadim Ghirda/AP/picture alliance

Тисячі глядачів вишикувалися вздовж бульвару Мeлл в дощову і похмуру погоду, щоб побачити розкішну карету. Затяті фанати королівської сім'ї заздалегідь розбили намети вздовж маршруту, щоб забезпечити собі гарні місця.

Чарльз і Камілла - нові король та королева Великобританії Фото: Yui Mok/PA/AP/picture alliance

Не обійшлося й без прикрих інцидентів. Так, поліції довелося затримати десятки протестувальників, серед яких були антимонархісти та кліматичні активісти. Тим не менш, деяким антимонархістам все ж вдалося розгорнути плакати з гаслом "Не мій король" вздовж маршруту ходи.

Антимонархісти тримають плакати з написом "Не мій король" Фото: Piroschka van de Wouw/AP/picture alliance

Церемонію охороняли, зокрема, і військовослужбовці. Як повідомило BBC, на лондонський вокзал Ватерлоо з гарнізонів з усього королівства прибули п'ять тисяч озброєних військових, яких скерували до Вестмінстерського мосту. Це наймасштабніше переміщення військового персоналу британською залізницею з часів похорону прем'єр-міністра країни Вінстона Черчилля 1965 року, повідомили в залізничній компанії Network Rail.

2300 гостей із понад 200 країн

На церемонію коронації, що тривала близько двох годин, було запрошено 2300 гостей із 203 країн, включно з членами британської королівської сім'ї та близько 100 глав держав. Серед інших запрошення отримали президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Франції Еммануель Макрон, король Іспанії Філіп VI і королева Летиція, спадкоємний принц Японії Акісіно і спадкоємна принцеса Японії Кіко, а також перша леді США Джилл Байден. Як нагадує американський телеканал ABC, з моменту здобуття незалежності американської нації жоден президент США не відвідував церемонію коронації британського монарха.

За церемонією спостерігало 2300 гостей із 203 країн Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Серед гостей - син Чарльза III Гаррі, герцог Сассекський, який прибув 5 травня в Лондон комерційним рейсом зі США.Президент Росії Володимир Путін і правитель Білорусі Олександр Лукашенко на тлі війни в Україні запрошення на коронацію не отримали. Від України на церемонію приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із першою леді Оленою Зеленською.

Олена Зеленська під час коронації Чарльза Фото: Jacob King/dpa/picture alliance

Коронація Карла III - 40-ва за рахунком у Вестмінстерському абатстві з 1066 року. Чарльз III, який носив раніше титул принца Уельського, став королем Великобританії та 14 інших територій у вересні 2022 року, коли після 70 років перебування на троні померла його мати - королева Єлизавета II.

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