CARE: Гуманітарній ситуації в Україні світові медіа приділяють замало уваги

2021-й рік видався складним для гуманітарної ситуації у світі: поширення коронавірусу, кліматичні катаклізми, голод, воєнні дії і багато іншого. У році, що минув, офіційно у світі було зареєстровано понад 82 мільярди біженців, шукачів притулку та тимчасово переміщених осіб. Натомість гуманітарну допомогу по лінії ООН було профінансовано лише на половину із запланованих 16 мільярдів євро. Для порівняння: обсяги фінансового обороту на глобальному ринку озброєнь щороку сягають близько 89 мільярдів євро, йдеться у дослідженні "Suffering in silence" ("Страждання у тиші") міжнародної благодійної організації CARE, оприлюдненому в четвер, 13 січня.

Шляхом моніторингу міжнародних ЗМІ п'ятьма мовами упорядники цього дослідження прагнули визначити кризові регіону світу, які виявилися найбільш "обділеними" увагою з боку медіа. Мета - привернути увагу міжнародної спільноти до страждань простих людей.

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Україна між Замбією та Малаві

Однією з кризових точок на планеті у 2021-му році залишалася Україна, особливо Донбас, йдеться у документі. У дослідженні вона опинилася на передостанньому місці (801 згадування у ЗМІ) серед 10 країн, усі інші з яких - держави Африки та Південної Америки.

Ще менше, ніж про кризу на Донбасі, ЗМІ у світі згадували торік лише про гуманітарну ситуацію в Замбії (501 згадування), де від бідності та голоду найбільше потерпають жінки. Дещо більше уваги (832 згадування) медіа приділяли ситуації у Малаві - там через посуху і неврожай виникли серйозні проблеми з продовольством. Найбільше ж у 2021-му говорили про кризовий стан у Гондурасі (3920 згадувань), де, за наявними даними, за межею бідності опинилося 70 відсотків населення, а третина залежить від гуманітарної допомоги.

Основними факторами тяжкого гуманітарного становища в Україні у документі названо воєнний конфлікт на Донбасі та пандемію COVID-19, яка ускладнила і без того наявні серйозні проблеми гуманітарного характеру, особливо для людей похилого віку та інших слабких верств населення. З посиланням на дані ООН, у дослідженні зазначається, що у 2021-му році від гуманітарної допомоги в Україні залежало 3,4 мільйона осіб. "Політичного рішення конфлікту не намічається. Люди на сході України щодня змушені ризикувати своїм життям. Особливо небезпечною є ситуація уздовж 420-кілометрової лінії розмежування", - йдеться у документі.

Упорядники дослідження також наголошують на проблемному доступі до ресурсів та послуг першої необхідності на тлі складнощів із зайнятістю та соцзабезпеченням.

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Не забувати про "забуті" кризи

Як зазначила у коментарі DW одна із упорядниць дослідження Сабіне Вільке (Sabine Wilke), у CARE сподіваються цим документом насамперед нагадати про простих людей у різних регіонах світу, страждання яких не так часто потрапляють у заголовки світових медіа. Але крім того, "це може спонукати донорів як Євросоюз або уряд Німеччини розглянути ситуацію і, можливо, ухвалити рішення про виділення більших обсягів допомоги. До слова, у коаліційній угоді нового уряду ФРН прописані наміри гуманітарної допомоги у регіоні "забутих" криз", каже Вільке.

Міжнародна благодійна організація CARE International зі штаб-квартирою у Женеві була створена після завершення Другої світової війни у 1945-му році для боротьби із голодом та бідністю у Європі. Нині організація завдяки мережі місцевих партнерів діє у 102 країнах світу. Торік CARE, за власними даними, надала допомогу 100 мільйонам осіб у світі.

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