183-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 25 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 25 серпня (час київський).

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Вночі російська армія завдала ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. "Зафіксовано два прильоти. Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об'єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, інші вибухи, які чули жителі регіону - робота протиповітряної оборони.

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Збройні сили України відбили наступи російських військ на кількох напрямах, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Зокрема, на Слов'янському напрямку росіяни безуспішно вели штурмові дії в районі Пасіка - Долина, на Бахмутському - в районі Травневе - Кодема, на Авдіївському - в районі Піски - Первомайське.

Російські підрозділи продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямах. Також вони наносили удари за допомогою авіації. Корабельне угруповання РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство та наносити удари по об'єктах в глибині території України.

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Чаплине: Кількість загиблих на залізничній станції зросла до 21

Кількість жертв ракетного удар по селищу Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня зросла до 22. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 182-го дня війни.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що один загиблий - 11-річний хлопчик, тіло якого дістали з-під завалів приватного будинку, в який влучила російська ракета. 21 людина загинула внаслідок удару РФ по залізничній станції, ще 22 поранені. Пошуково-рятувальні роботи на станції тривають.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав звірством удар Росії по залізничній станції, заповненій мирними жителями. "Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та домагатися відповідальності російських чиновників", - написав він у Twitter в ніч на четвер.