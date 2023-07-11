Cаміт НАТО усунув перешкоду на шляху України до Альянсу

Лідери держав НАТО на саміті у Вільнюсі не запросили Україну до Альянсу, як того очікував Київ, але відмовились від виконання Києвом Плану дій щодо членства.

Лідери НАТО на саміті у Вільнюсі погодилися, що майбутнє України в Альянсі, але не надали Києву запрошення або графік вступу до західного оборонного союзу. Водночас НАТО зняв щодо України вимогу щодо виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ), фактично усунувши перешкоду на шляху Києва до Альянсу. Такими є ключові пункти декларації, узгодженої у вівторок, 11 липня, на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Ми повністю підтримуємо невід'ємне право України на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН. Ми залишаємось непохитними у своїй відданості подальшому посиленню політичної і практичної підтримки України", - цитує декларацію агенція Reuters.

"Майбутнє України - у НАТО", - ідеться у документі і наголошується, що євроатлантична інтеграція Києва вийшла за рамки необхідності виконання Плану дій щодо членства. "Ми будемо в змозі направити Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли погодяться союзники, і будуть виконані умови", - йдеться у декларації.

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Як повідомив на пресконференції за результатами схваленого щодо України документа генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО.

"По-перше, це нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин", - пояснив Столтенберг. По-друге, за словами генсека НАТО, буде утворена нова Рада Україна-НАТО, на засіданнях якої відбуватимуться консультації та ухвалюватимуться рішення, де "ми зустрічатимемось як рівні". Інаугураційне засідання Ради відбудеться у середу, 12 липня, за участю президента України Володимира Зеленського.

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Байден: Це дуже важливий момент для України

І по-третє, уточнив Столтенберг, "ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства". За його словами, замість двокрокового процесу Україна на шляху до Альянсу матиме однокроковий процес. "Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови", - зазначив Столтенберг.

"Це дуже важливий момент для України (...), - наголосив під час попередньої пресконференції президент США Джо Байден. - Ми погодили формулювання, щодо (...) майбутньої спроможності України приєднатися до НАТО. Ми прагнемо тривалого об'єднаного НАТО".

Як повідомлялось, раніше президент України Володимир Зеленський висловив розчарування щодо формулювань, які готували країни-члени НАТО щодо перспективи членства України. Він пояснив, що відсутність часових рамок і формулювання умов для запрошення України в НАТО є "безпрецедентним і абсурдним".