На саміті АТЕС більшістю засудили війну РФ проти України

Більшість учасників зустрічі лідерів країн АТЕС засудили в декларації саміту агресивну війну Росії проти України. Втім, "були й інші думки та різні оцінки ситуації та санкцій".

Лідери країн Азійсько-Тихоокеанського регіону приєдналися до міжнародного тиску на Росію через її агресивну війну проти України, оприлюднивши в суботу, 19 листопада, підсумкову декларацію саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), у якій "більшість" з них засудили війну.

Так, 21 учасник проведеного в Бангкоку форуму економік Тихоокеанського узбережжя опублікував спільну декларацію, що різко засуджує війну в Україні та спричинені нею глобальні економічні потрясіння. Текст комюніке саміту узгодили всі члени АТЕС, включаючи Росію та Китай, хоч останній утримався від публічної критики Москви за вторгнення.

"Більшість членів рішуче засудили війну в Україні й наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання і посилює наявну вразливість у глобальній економіці", - йдеться в повідомленні. Втім, "були й інші думки та різні оцінки ситуації та санкцій", визнають автори заяви.

За винятком заміни назви організації, оприлюднена заява слово в слово збігається з декларацією саміту Великої двадцятки (G20), опублікованою минулого тижня після зустрічі в Індонезії, та стала результатом активного дипломатичного торгу, пише інформаційна агенція AFP.

Читайте також: Коментар: Cаміт G20 на Балі показав, що брехню Росії досі сприймають у світі

У заяві АТЕС наголошується на "величезних людських стражданнях", спричинених війною, висловлюється жаль через її негативний вплив на економічне зростання, інфляцію, ланцюги поставок та енергетичну і продовольчу безпеку.

Нагадаємо, Росію на саміті лідерів G20 замість президента РФ Володимира Путіна представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, який покинув острів Балі, де проходила зустріч, за кілька годин до ухвалення підсумкової декларації.

Читайте також: Шольц: Путін не захотів вислуховувати критику на G20