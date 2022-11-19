  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Учасники саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва
Учасники саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництваФото: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance
ПолітикаСвіт

На саміті АТЕС більшістю засудили війну РФ проти України

Валерій Сааков
24 хв. тому

Більшість учасників зустрічі лідерів країн АТЕС засудили в декларації саміту агресивну війну Росії проти України. Втім, "були й інші думки та різні оцінки ситуації та санкцій".

https://p.dw.com/p/4JlzR

Лідери країн Азійсько-Тихоокеанського регіону приєдналися до міжнародного тиску на Росію через її агресивну війну проти України, оприлюднивши в суботу, 19 листопада, підсумкову декларацію саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), у якій "більшість" з них засудили війну.

Так, 21 учасник проведеного в Бангкоку форуму економік Тихоокеанського узбережжя опублікував спільну декларацію, що різко засуджує війну в Україні та спричинені нею глобальні економічні потрясіння. Текст комюніке саміту узгодили всі члени АТЕС, включаючи Росію та Китай, хоч останній утримався від публічної критики Москви за вторгнення.

"Більшість членів рішуче засудили війну в Україні й наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання і посилює наявну вразливість у глобальній економіці", - йдеться в повідомленні. Втім, "були й інші думки та різні оцінки ситуації та санкцій", визнають автори заяви.

За винятком заміни назви організації, оприлюднена заява слово в слово збігається з декларацією саміту Великої двадцятки (G20), опублікованою минулого тижня після зустрічі в Індонезії, та стала результатом активного дипломатичного торгу, пише інформаційна агенція AFP.

Читайте також: Коментар: Cаміт G20 на Балі показав, що брехню Росії досі сприймають у світі

У заяві АТЕС наголошується на "величезних людських стражданнях", спричинених війною, висловлюється жаль через її негативний вплив на економічне зростання, інфляцію, ланцюги поставок та енергетичну і продовольчу безпеку.

Нагадаємо, Росію на саміті лідерів G20 замість президента РФ Володимира Путіна представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, який покинув острів Балі, де проходила зустріч, за кілька годин до ухвалення підсумкової декларації.

Читайте також: Шольц: Путін не захотів вислуховувати критику на G20

Як Сергія Лаврова бойкотували на саміті G20

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Учасники саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

На саміті АТЕС більшістю засудили війну РФ проти України

Політика24 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Україна отерпає від гострого дефіциту боєприпасів для німецьких "Гепардів".

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Політика21 год. тому
Генасамблея ООН, архівне фото

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Конфлікти21 год. тому
26 вересня 2021 року на виборчих дільницях у Берліні вишиковувалися черги та панував хаос

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Закон і право23 год. тому
Заробітчани на будівництві стадіону Лусаїл

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Політика24 год. тому
external

Три роки в полоні "ДНР"

Три роки в полоні "ДНР"

Конфлікти18 листопада 2022 р.24:13 хв.
Symbolbild: Getreidefelder in der Ukraine

Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

Політика18 листопада 2022 р.
На головну сторінку