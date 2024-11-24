Чайлдфрі в Німеччині: чому жінки не хочуть дітей

У Гамбурзі живе найбільше жінок із позицією чайлдфрі, а заводити дітей чи ні, німкені вирішують ще до 18 років. Що ще відомо про чайлдфрі в Німеччині? Інтерв'ю з німецькою дослідницею.

Наприкінці 2022 року в Німеччині опублікували перше детальне дослідження про жінок, які свідомо відмовляються від можливості мати дітей. Для цього під керівництвом професорки Клаудії Ранфельд (Claudia Rahnfeld) Вищої школи Гери-Айзенах соціологиня Аннкатрін Гойшкель (Annkatrin Heuschkel) опитала понад тисячу мешканок із різних міст ФРН віком від 18 до 45 років.

Нині приблизно кожна п'ята мешканка Німеччини не заводить дітей - для багатьох із них це обдумане рішення. Опитані жінки могли вибрати кілька причин, через які вони стали чайлдфрі. Результати показали, що такі дівчата й жінки насамперед хочуть мати більше вільного часу (82 відсотки) і не втрачати можливості для самореалізації (80 відсотки). Це - головні аргументи проти сімейного життя.

При цьому наявність партнера не відіграє великої ролі, так само як і вік опитаних жінок. А ось негативний досвід у дитинстві та страх самих пологів, а також тривога з приводу поєднання сім'ї та кар'єри позначаються на ухваленні цього рішення. Серед причин опитані називали й сумніви, чи зможуть вони стати хорошими батьками. Наразі наукова група вивчає німецьких чоловіків - як вони сприймають батьківство та що зумовлює їхнє бажання завести дитину. DW поговорила з керівницею дослідження Клаудією Ранфельд.

DW: Пане Ранфельд, який висновок дослідження виявився для вас найнесподіванішим?

Професорка Клаудіа Ранфельд Фото: Andreas Groll

Клаудіа Ранфельд: Їх одразу кілька. Насамперед те, що жінки вже в ранньому віці (понад 40 відсотків респонденток із позицією чайлдфрі відповіли, що ще до 18 років знали, що не заводитимуть дітей. - Ред.) ухвалюють свідоме й остаточне рішення не мати дітей. І в суспільстві цьому немає прийняття, а радше є відторгнення - м'яко кажучи, жінкам не аплодують, коли вони так рано заявляють, що не хочуть дітей.

Судячи з висновків, рішення мати чи не мати дітей для німецьких жінок не залежить від наявності партнера - виходячи з вашого дослідження, 80 відсотків чайлдфрі-жінок перебувають у стосунках і задоволені партнерством без дитини. Ви розраховували на такий результат?

Ні, це теж несподіванка, адже це повністю не відповідає уявленням у німецькому суспільстві про чайлдфрі-жінок. Виходить, вони вирішують самостійно і незалежно від того, чи є в них ресурси, гроші або партнер. До цього дослідження була інша картина.

Чи відрізняються дані на заході та сході Німеччини?

На сході країни менше чайлдфрі-жінок, це пов'язано із соціалістичним досвідом: дітей народжували як само собою зрозуміле, бо поєднати сім'ю і роботу було простіше. Це йде на противагу моделі в колишній Західній Німеччині: якщо в жінки з'являється дитина, вона сидить удома і фактично відмовляється від кар'єри.

А чи є різниця у великих і невеликих містах?

Так, наприклад, Гамбург - місто з найвищим відсотком (у 29 відсотків мешканок Гамбургу немає дітей - Ред.) чайлдфрі-жінок, що пояснюється емансипованими установками. Ті, хто добровільно відмовляється від можливості народити дитину, реалізують себе в інших сферах. Це простіше у великих містах, а не в селах.

Коли 2022 року вийшли перші результати вашого дослідження, багато німецьких ЗМІ написали про них. Потім пішли образливі коментарі та висловлювання організацій багатодітних сімей, що такі публікації можуть негативно впливати на суспільство. Як ви можете це пояснити?

Я маю гіпотезу, яку я не можу підтвердити науково: люди з іншими цінностями думають, що так на них нападають. Сімейне життя, а тим більше сімейне життя з дітьми, занадто ідеалізоване. Тому, хто женеться за цим ідеалом, раптово починають розповідати, що жити можна й по-іншому. Крім того, це суспільна проблема, яку роблять невидимою: народжуваність у Німеччині падає, а дебати про пенсійну систему (ті, хто вийшов на пенсію, живуть користуючись з відрахувань тих, хто ще працює. - Ред.) загострюються.

Потрібно перепридумувати устрій, а дівчата в такому юному віці самі відмовляються від можливості дітонародження. Люди зляться, коли такі рішення приймається індивідуально. Усвідомлення того, що без дітей можна бути самостійнішим і побудувати кар'єру, зумовлює цей вибір.

Потрібно сказати, що нерівність між чоловіками й жінками залишається колосальною, особливо, що стосується дітей. Народження дитини, із соціологічного погляду, ніяк не впливає на життя чоловіка, тоді як у жінок усе перевертається з ніг на голову. Покоління жінок, яке зараз піде на пенсію, могло якось справлятися з дітьми й роботою, але стає дедалі складніше і складніше, і результат ми бачимо зараз.

Діти можуть посилювати нерівноправність між жінками та чоловіками, кажуть дослідники Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO

Лунає це так, ніби для жінок це головний вибір у житті, невже так можна сказати й про Німеччину?

Так, жінок досі характеризують через цей аспект. У дівчини, яка будує кар'єру, все одно час від часу запитують, чи замислюється вона про дітей. Тоді як статус чоловіка менше визначається стосунками, сімейним життям і наявністю дитини. Це і є нерівноправність.

Зараз ви почали вивчати й чоловіків-чайлдфрі, вже є перші результати?

Швидше, ми досліджуємо батьківство і те, як у чоловіків з'являється бажання завести дитину. Сюди входить і аспект чайлдфрі. У нас уже є деякі дані по одному поколінню, але поки що робити висновки зарано: ми хочемо вивчити ставлення до батьківства у різних поколінь чоловіків у Німеччині.

У Росії законодавчо заборонили так званий "рух чайлдфрі". Із соціологічного погляду, чи можна взагалі називати жінок, які не хочуть мати дітей, рухом?

У різних країнах дійсно є жінки, які не заводять дітей з різних ідеологічних причин - наприклад, з екологічних міркувань. Але називати це організованою спільнотою справді дивно. Навіть якби такий рух існував, то ця заборона - абсолютне порушення прав жінок. Неможливо залізти в життя жінки сильніше, ніж нав'язати їй бажання народити дитину.