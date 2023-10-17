ЦАХАЛ уночі завдав ударів по позиціях "Хезболли" і ХАМАСу

Ізраїльська армія продовжує завдавати ударів по позиціях "Хезболли" у Лівані і ХАМАСу у Секторі Гази. Ізраїль закликає ХАМАС здатися.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч на вівторок, 17 жовтня, завдала ударів "по терористичних цілях і військовій інфраструктурі" ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", повідомляє Telegram-канал ЦАХАЛу.

В Ізраїлі ці удари називають "відповіддю" на вогонь по своїй території, відкритий напередодні.

Також у ЦАХАЛі заявили, що вночі з території Лівану намагався проникнути "загін терористів", щоб закласти вибуховий пристрій. "Четверо терористів загинули", - зазначили в армії.

Від початку війни, викликаної атакою ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, через зіткнення на ізраїльсько-ліванському кордоні загинуло близько 10 людей з ліванського боку, переважно учасники бойових дій, а також оператор Reuters і двоє цивільних. З ізраїльської сторони загинули щонайменше дві людини, зазначає AFP.

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Удари по 200 цілях у Секторі Гази

Також ізраїльські військові повідомили, що протягом ночі продовжували завдавати ударів по об'єктах палестинських радикальних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" у Секторі Гази. За даними видання The Times of Israel, загалом було атаковано понад 200 цілей.

"Винищувачі ЦАХАЛу зачепили штаб-квартиру терористичної організації ХАМАС і вбили військового бойовика ХАМАСу", - йдеться у повідомленні.

Також був уражений банк, який використовувався ХАМАСом "для фінансування терористичної діяльності в Секторі Гази". У ЦАХАЛі додали, що протягом останніх днів вразили оперативний штаб в ХАМАСУ у центрі Гази і склади боєприпасів за допомогою високоточних боєприпасів, випущених з кораблів.

Тим часом у підконтрольному ХАМАСу міністерстві внутрішніх справ Сектору Гази заявили, що від нічних ударів Ізраїлю по будинках у містах Хан-Юніс та Рафах було вбито 49 палестинців, пише Reuters.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, станом на 16 жовтня в регіоні було вбито 2 778 людей, ще майже 10 тисяч - зазнали поранень.

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Ізраїль закликає ХАМАС здатися

Тим часом на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан зазначив, що військове протистояння може завершитися "вже завтра", якщо ХАМАС "складе зброю, поверне наших заручників і здасться". "Ця війна може закінчитися без жодного пострілу", - наголосив він.

Ердан також закликав Радбез ООН визнати ХАМАС терористичною організацією, зазначивши, що "ні відновлення Гази, ні економічна мотивація, ні перспективи кращого майбутнього" не змогли змінити ХАМАС, а всі засоби міжнародної допомоги в Секторі Гази були використані на потреби цього воєнізованого угруповання.

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