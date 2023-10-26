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ЦАХАЛ на танках в'їхав на ніч у Сектор Гази

Анастасія Шепелева
26 жовтня 2023 р.

Армія Ізраїлю провела вночі наземний наступ на півночі Сектора Гази, завдавши ударів по об'єктах ХАМАСу. Після завершення операції територію покинули. Це вже не перший рейд, але цього разу - "відносно великий".

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Ізраїльські танки
Ізраїльські танкиФото: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела вночі танковий "цілеспрямований рейд" на півночі Сектора Гази, йдеться в заяві армії в четвер, 26 жовтня.

"Цієї ночі ЦАХАЛ провів цілеспрямований рейд із застосуванням танків на півночі Сектора Гази в рамках підготовки до наступних етапів бойових дій. Солдати покинули район після закінчення активності", - сказано в ній.

За словами ізраїльських військових, під час операції "солдати виявили та завдали ударів по численних терористах, об'єктах терористичної інфраструктури та пунктах запуску протитанкових ракет, а також провели операції з підготовки поля бою".

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Представник військових підтвердив агентству AFP, що це не перший раз, коли ізраїльські солдати й танки входили в Сектор Гази для проведення обмежених наступів після нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США та ЄС. - Ред.).

Тим часом армійське радіо Ізраїлю зазначило, що цей рейд став масштабнішим, ніж ті, що проводилися раніше. Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив: "Ми готуємося до наземного наступу".

7 жовтня бойовики ХАМАСу здійснили масштабний і кровопролитний напад на Ізраїль, внаслідок якого загинули понад 1400 ізраїльтян, а понад 200 були захоплені терористами в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАСу та готується до наземного вторгнення для зачистки території Сектору Гази від бойовиків. 

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