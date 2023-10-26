ЦАХАЛ на танках в'їхав на ніч у Сектор Гази

Армія Ізраїлю провела вночі наземний наступ на півночі Сектора Гази, завдавши ударів по об'єктах ХАМАСу. Після завершення операції територію покинули. Це вже не перший рейд, але цього разу - "відносно великий".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела вночі танковий "цілеспрямований рейд" на півночі Сектора Гази, йдеться в заяві армії в четвер, 26 жовтня.

"Цієї ночі ЦАХАЛ провів цілеспрямований рейд із застосуванням танків на півночі Сектора Гази в рамках підготовки до наступних етапів бойових дій. Солдати покинули район після закінчення активності", - сказано в ній.

За словами ізраїльських військових, під час операції "солдати виявили та завдали ударів по численних терористах, об'єктах терористичної інфраструктури та пунктах запуску протитанкових ракет, а також провели операції з підготовки поля бою".

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Представник військових підтвердив агентству AFP, що це не перший раз, коли ізраїльські солдати й танки входили в Сектор Гази для проведення обмежених наступів після нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США та ЄС. - Ред.).

Тим часом армійське радіо Ізраїлю зазначило, що цей рейд став масштабнішим, ніж ті, що проводилися раніше. Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив: "Ми готуємося до наземного наступу".

7 жовтня бойовики ХАМАСу здійснили масштабний і кровопролитний напад на Ізраїль, внаслідок якого загинули понад 1400 ізраїльтян, а понад 200 були захоплені терористами в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАСу та готується до наземного вторгнення для зачистки території Сектору Гази від бойовиків.

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