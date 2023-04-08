Чад висилає посла ФРН на тлі критики Заходу

Влада Чаду дала послу ФРН 48 годин на те, щоб покинути країну, звинувативши його в "неввічливому ставленні". Раніше у ФРН і ЄС критикували військову хунту Чаду за перенесення виборів на два роки.

Уряд Чаду зажадав від посла Німеччини Ґордона Кріке (Gordon Kricke) покинути країну протягом 48 годин. Влада обґрунтувала це "неввічливим ставленням" і "недотриманням дипломатичної практики". Про це повідомляють у Twitter-акаунті міністерства зв'язку африканської країни в п'ятницю, 7 квітня.

У відомстві не уточнили, що саме стало причиною висилки посла. "Для нас абсолютно незрозумілі причини, через які уряд Чаду оголосив нашого посла персоною нон-грата. Ми перебуваємо в контакті з урядом Чаду щодо цього", - заявили DW у міністерстві закордонних справ Німеччини.

Тим часом джерело в уряді Чаду повідомило інформагентству AFP, що Кріке звинувачували в "завеликому втручанні" у справи влади країни. Його також нібито критикували за заяви, що викликають розбіжності, і неодноразово попереджали про наслідки його дій, сказав співрозмовник AFP.

Кріке очолював посольство ФРН у Чаді з липня 2021 року. Доти він працював дипломатом у Нігері, Анголі та на Філіппінах.

Зміна влади в Чаді

Навесні 2021 року в Чаді було вбито Ідріса Дебі Ітно, який керував країною з 1991 року. Після того військові розпустили парламент та уряд і створили перехідну військову раду, яку очолив син убитого генерал Махамат Ідріс Дебі. Він пообіцяв протягом півтора року провести в країні демократичні вибори. Однак у жовтні 2022 року військова хунта проголосила його тимчасовим президентом Чаду, а його правління було подовжено ще на два роки.

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Демонстрації опозиції, що сталися після цього, були жорстоко придушені. Багато дипломатів у країні різко критикували дії влади. Уряд Німеччини та кілька інших країн ЄС висловили стурбованість через затримки повернення до демократії.

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