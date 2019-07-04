Cуд скасував повторне жеребкування партій - ЦВК

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії (ЦВК) та скасував рішення Шостого апеляційного адмінсуду про повторне жеребкування партій. Про це у понеділок, 8 липня, повідомила ЦВК. "Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути!", - написала на своїй сторінці у Facebook секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

У Центрвиборчкомі заявили, що суд повністю відмовив у задоволенні позовних вимог Аграрній партії України та підтвердив законні дії ЦВК щодо включення партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" до виборчого бюлетеня для голосування під № 22 без проведення жеребкування.

Суд послався на закон "Про вибори народних депутатів України", в якому відсутні будь-які норми щодо включення до виборчого бюлетеня партій після закінчення жеребкування за межами встановленого строку для реєстрації кандидатів, повідомили в ЦВК. З урахуванням цього вирішення цього питання було покладено виключно на ЦВК як державний орган, до повноважень якого віднесено організацію і підготовку виборів, зазначається на сайті комісії.

Нагадаємо, 30 червня ЦВК вже відмовлялась провести повторне жеребкування для надання номеру у бюлетені партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі". Тоді на нараді представників ЦВК та політсил, які беруть участь у виборах, з правом дорадчого голосу було вирішено, що зміна номерів у бюлетені "може привести до дезорієнтації виборця" і "спотворення волевиявлення".

До цього ЦВК вже провела жеребкування, під час якого була визначена черговість партій у виборчому бюлетені та затверджені форма, колір і текст бюлетеня. 30 червня прес-служба ЦВК повідомила, що "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" зареєстровано у виборчому бюлетені під номером 22 без проведення жеребкування.