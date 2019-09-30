Cоцмережі в українській політиці - обережно?

Зростання популярності соціальних мереж в Україні відкрило нові можливості не тільки для користувачів і блогерів, але й для політиків. Учасники президентських і парламентських виборів 2019 року хоч і робили ставку на телебачення і традиційну політичну рекламу, фахівці зазначають, що важливу роль для їхніх результатів відіграли і соцмережі.

Так, у русі "Чесно" зафіксували, що фінансові звіти за підсумками президентської кампанії Володимира Зеленського майже не містили транзакцій, що свідчили б про оплату реклами в інтернеті, водночас соціальні мережі були ключовим каналом комунікації під час його виборчої кампанії. "Під час президентських виборів команда Порошенка, наприклад, не відчула швидкий розвиток Instagram, тоді як для команди Зеленського відеозвернення до молодіжної аудиторії через цю соцмережу стали одним з важливих елементів виборчої кампанії", - пояснив у розмові з DW керівник програм нових медіа громадської організації "Internews-Україна" Віталій Мороз.

На парламентських перегонах лідером з витрати коштів на передвиборну агітацію, наприклад, у Facebook стала партія "Голос", за нею слідували "Європейська солідарність" і "Сила права". Загалом на політичну рекламу у Facebook партії під час виборчої кампанії витратили понад 1,8 мільйона доларів, повідомили у громадянській мережі "Опора".

Наступ соцмереж

Фахові дослідження підтверджують динамічне зростання в Україні в останні роки кількості користувачів соціальних мереж. Так, за даними дослідження компанії PlusOne, соцмережею Facebook в Україні на початку 2019 року користувались 13 мільйонів українців. При цьому минулого року кількість українських користувачів цієї соцмережі зросла на три мільйони, за п'ять останніх років - з березня 2014 року - ріст склав +9,8 мільйона, тобто на понад 30,6 відсотків.

Одночасно дослідники зафіксували, що за останній рік удвічі зросла й кількість українських користувачів соцмережі Instagram - нині їх вже 11 мільйонів. "Більшість молоді давно мігрувала до Instagram. Але не лише молодь. У PlusOne очікують, що вже навесні 2020-го Instagram стане соцмережею номер один в Україні", - переконані дослідники.

Володимир Зеленський та його партія "Слуга народу" і після перемоги на виборах не зупиняються у використанні потенціалу соціальних мереж. З часу обрання президент неодноразово закликав українців до різноманітних флешмобів та оприлюднював свої відеозвернення в Instagram, Youtube і Facebook. А глава його офісу Андрій Богдан навіть заявив, що новій владі не потрібні журналісти, оскільки вона спілкується з народом без посередників.

Загроза демократії?

Віталій Мороз назвав цю заяву "популізмом і нерозумінням механізмів діяльності демократичної системи". За його словами, на відміну від політиків, журналісти виконують дуже важливу функцію неупередженої подачі й аналізу інформації. "Якщо не буде цієї ланки, будь-який політик отримає можливість напряму маніпулювати думкою виборців. Це дуже небезпечна тенденція, бо не можна скасовувати інституцію, яка є однією з основ демократичного суспільства", - вважає Мороз.

Експерти переконані, що прихід Зеленського і його команди до влади вже кардинально змінив механізми політичної комунікації, і ситуацію навряд чи вдасться "відкотити" назад. "Новий тип політиків, як-от президент США Дональд Трамп, чи прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, або президент України Зеленський будуть щораз вірутальнішими", - вважає політолог Олег Саакян. "Інша річ, що з приходом до влади подібних кандидатів змінюється і політика держав. Ми бачимо дипломатію контраверсійних заяв, а класичні інститути відіграють щораз меншу роль", - спрогнозував він.

Чому ж в Україні команда Зеленського робить ставку на використання соцмереж? Керуючий партнер групи компаній PlusOne Максим Саваневський стверджує, що ця команда знає середовище своїх користувачів і добре орієнтується в їхніх потребах і симпатіях. "Соцмережі привчають людей до того, що світ є дуже примітивним і чорно-білим… Так само, соцмережі привчають до того, що в політиці є дуже прості рішення на дуже складні питання. І люди чекають на такі прості відповіді, а ті політики, що дають такі прості відповіді стають переможцями", - зазначив експерт в інтерв'ю DW.

Саваневський пояснив, що в класичних політичних штабах підготовка і випуск пресрелізів, оприлюднення рішень чи політичних заяв триває довго і "проходить через десять рук". Тоді як у команді Зеленського все відбувається дуже швидко і забирає не більше півгодини-годину. Також Зе Команда використовує у своїй діяльності багато розваг. "Сьогодні Зеленський говорить людям те, що вони хочуть почути... Це примушує всіх політиків більше експериментувати і бути більшими популістами", - сказав Саваневський.

Хаотично і нестандартно

Саакян додає, що соцмережі стають "телеграфом" нашої доби, який слід захопити політикам", що виборюють владу. "Захопивши їх, можна накидати свій порядок денний і маніпулювати суспільством. А ті, хто цього ресурсу не мають, програють вже на старті і залишаються на узбіччі політичної боротьби", - зазначив експерт. Саакян спрогнозував, що політична боротьба тепер буде щораз частіше точитися "заочно, хаотично, нестандартно", і перш за все - у віртуальному просторі.

Між тим у середині вересня Facebook видалив сотні сторінок, груп і облікових записів користувачів, яким закидають скоординовані маніпуляції й використання недостовірної інформації, спрямовані на українську Facebook-аудиторію. "Ми видалили 168 облікових записів, 149 Facebook- сторінок і 79 груп, які брали участь у скоординованій недостовірний поведінці, орієнтованій на Україну... Попри те, що люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість, наш аналіз пов'язав цю діяльність із українською PR-компанією Pragmatico", - йшлось у заяві Facebook від 16 вересня. Внутрішнє розслідування Facebook з'ясувало, що майже 4,2 мільйона облікових записів були підписані на одну або більше з цих сторінок. Близько 401 тисячі облікових записів приєдналися до однієї з видалених груп. На рекламу видалених ресурсів у Facebook та Instagram було витрачено близько 1,6 мільйона доларів США.