"Спалах" на електропідстанції: під Москвою пропало світло

У Підмосков'ї після "спалаху в небі" загорілась електропідстанція, через що без струму залишились понад 10 населених пунктів.

У підмосковському Литкаріно в ніч на четвер, 23 листопада, жителі помітили "яскравий спалах у небі", а згодом пожежу в районі місцевої електропідстанції.

Як повідомляють російські ЗМІ, після цього довкола пропало світло. Знеструмлені понад 10 населених пунктів.

Про причини не повідомляється.

Нагадаємо, що в ніч на 16 листопада на території військової частини у Волгоградській області РФ сталася пожежа, внаслідок якої згорів склад боєприпасів.

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