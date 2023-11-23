КатастрофиРосійська Федерація
"Спалах" на електропідстанції: під Москвою пропало світло
23 листопада 2023 р.
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У підмосковському Литкаріно в ніч на четвер, 23 листопада, жителі помітили "яскравий спалах у небі", а згодом пожежу в районі місцевої електропідстанції.
Як повідомляють російські ЗМІ, після цього довкола пропало світло. Знеструмлені понад 10 населених пунктів.
Про причини не повідомляється.
Нагадаємо, що в ніч на 16 листопада на території військової частини у Волгоградській області РФ сталася пожежа, внаслідок якої згорів склад боєприпасів.
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