Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню - ОВА

Зруйнована внаслідок ударів російських військ Бурштинська теплова електростанція (ТЕС) на Івано-Франківщині не підлягає відновленню, заявила у п'ятницю, 28 червня, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлана Онищук в інтерв'ю радіо "Західний полюс".

"Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована", - сказала вона, нагадавши, що армія РФ здійснила понад 12 ракетних атак на ТЕС.

Онищук додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Водночас голова ОВА запевнила, що мешканцям нададуть допомогу: "У нас є погодження (уряду. - Ред.) виділення для Бурштина шістьох котелень: чотири по одному МВт і дві котельні по вісім і десять МВТ. Саме ці котельні зможуть забезпечити соціальні об'єкти та населення".

Бурштинська ТЕС, яка входить до складу приватної енергетичної компанії ДТЕК, мала проєктну потужність 2,4 ГВт. Вона є найбільшою електростанцією на заході України, і крім виробництва електроенергії забезпечувала теплом та гарячою водою місто Бурштин.

Руйнування українських ТЕС через удари РФ

Через російські ракетні та дронові удари по енергетичній інфраструктурі в 2022 році та навесні цього року була знищена та пошкоджена низка об'єктів української енергосистеми.

Так, унаслідок ракетного удару 22 березня була зруйнована одна з найбільших ТЕС Харківської області - Зміївська, яка входить до складу державної компанії "Центренерго".

Також пошкоджена Трипільська ТЕС у Київській області, яка теж належить "Центренерго" і є найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині. Спочатку в "Центренерго" заявили, що вона зруйнована повністю, втім згодом зазначили, що ТЕС підлягає відновленню, однак відбудовувати її без посилення протиповітряної оборони - "марна справа".

Також у 2022 році російські війська захопили Вуглегірську ТЕС. Таким чином "Центренерго" встратило 100 відсотків генерації.

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