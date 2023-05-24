Бундесвер отримає 18 нових танків Leopard 2A8 - ЗМІ

Новий план закупівлі озброєнь передбачає придбання для Бундесверу 18 танків Leopard 2A8 і 12 САУ PzH2000 на суму понад 700 мільйонів євро. Бюджетний комітет Бундестагу схвалив відповідний план мінфіну, пише Reuters.

Протягом найближчих кількох років Бундесвер має отримати 18 нових основних бойових танків Leopard 2 у модифікації A8, а також 12 155-міліметрових самохідних артилерійських установок (САУ) PzH2000. Як дізналося інформагентство Reuters з парламентських кіл, бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив у середу, 24 травня, відповідній план закупівлі, внесений міністерством фінансів ФРН.

Згідно з проєктом нормативного акту, закупівля 18 нових танків Leopard 2A8 обійдеться в 525,6 мільйона євро, а 12 САУ PzH2000 - 190,7 мільйона євро. Розроблений у німецькому мінфіні план закупівлі передбачає надходження цієї бойової техніки найпізніше до 2026 року.

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Утім, представлений мінфіном нормативний акт містить також опціон на ще 105 танків, загальний обсяг якого тоді становитиме 2,9 мільярда євро. Замовлення цієї бронетехніки фінансуватиметься з поточного бюджету, а не зі спеціального фонду в 100 мільярдів євро, який уряд Німеччини створив у відповідь на російську агресію проти України в лютому 2022 року.

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Досі Німеччина поставила Україні 18 танків Leopard 2 та 14 артсистем PzH2000. Дванадцять САУ, закупівля яких зараз схвалюється, є частиною рамкової угоди на поставку до 28 одиниць таких артсистем, рішення про яку вже було ухвалено в березні, нагадує Reuters.

Танки Leopard виробляються спільно німецькими концернами Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Rheinmetall. САУ PzH2000 випускає KMW.