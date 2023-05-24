Бундесвер отримає 18 нових танків Leopard 2A8 - ЗМІ
Валерій Сааков
1 год. тому
Новий план закупівлі озброєнь передбачає придбання для Бундесверу 18 танків Leopard 2A8 і 12 САУ PzH2000 на суму понад 700 мільйонів євро. Бюджетний комітет Бундестагу схвалив відповідний план мінфіну, пише Reuters.
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Протягом найближчих кількох років Бундесвер має отримати 18 нових основних бойових танків Leopard 2 у модифікації A8, а також 12 155-міліметрових самохідних артилерійських установок (САУ) PzH2000. Як дізналося інформагентство Reuters з парламентських кіл, бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив у середу, 24 травня, відповідній план закупівлі, внесений міністерством фінансів ФРН.
Згідно з проєктом нормативного акту, закупівля 18 нових танків Leopard 2A8 обійдеться в 525,6 мільйона євро, а 12 САУ PzH2000 - 190,7 мільйона євро. Розроблений у німецькому мінфіні план закупівлі передбачає надходження цієї бойової техніки найпізніше до 2026 року.
Утім, представлений мінфіном нормативний акт містить також опціон на ще 105 танків, загальний обсяг якого тоді становитиме 2,9 мільярда євро. Замовлення цієї бронетехніки фінансуватиметься з поточного бюджету, а не зі спеціального фонду в 100 мільярдів євро, який уряд Німеччини створив у відповідь на російську агресію проти України в лютому 2022 року.
Досі Німеччина поставила Україні 18 танків Leopard 2 та 14 артсистем PzH2000. Дванадцять САУ, закупівля яких зараз схвалюється, є частиною рамкової угоди на поставку до 28 одиниць таких артсистем, рішення про яку вже було ухвалено в березні, нагадує Reuters.
Танки Leopard виробляються спільно німецькими концернами Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Rheinmetall. САУ PzH2000 випускає KMW.