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Транспортний військовий літак Бундесверу Airbus A400M (фото з архіву)
Транспортний військовий літак Бундесверу Airbus A400M (фото з архіву)Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
ПолітикаСудан

Бундесвер евакуює громадян Німеччини із Судану

Максим Сидоржевський | Ольга Лебедєва
1 год. тому

Перший німецький літак уже приземлився в Хартумі. Загалом з Судану мають евакуювати понад 300 німців.

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У зв'язку з бойовими діями в Судані Бундесвер почав евакуацію громадян Німеччини з країни. Метою місії, яку проводять у координації з партнерами, є вивезення якомога більшої кількості німецьких громадян зі столиці Судану, повідомили в неділю, 23 квітня, міністерства оборони і закордонних справ ФРН. Крім того, за можливості, на борт евакуаційних літаків братимуть громадян інших країн ЄС, а також третіх держав, вказується далі.

Перший німецький літак уже приземлився в Хартумі, але евакуація займе деякий час, повідомив представник міноборони ФРН.

За даними видання Der Spiegel, протягом декількох днів Бундесвер проводив надсекретну підготовку до евакуації близько 330 німців з Судану. Раніше німецька газета Bild написала про підготовку урядом Німеччини до двох місій з евакуації із Судану на військово-транспортних літаках Airbus A400M, на час евакуації погоджено припинення вогню між сторонами конфлікту у Судані. Крім того, до Йорданії доставлено кілька сотень десантників Бундесверу, щоб у разі потреби провести операцію з порятунку німців у Судані за допомогою зброї, зазначає видання.

Франція евакуювала першим рейсом близько 100 осіб

Тим часом влада Франції, яка раніше оголосила про евакуацію дипломатів і французьких громадян із Судану, повідомила про успішне проведення першого етапу. Першим рейсом під час "складної" операції було вивезено до Джибуті приблизно 100 осіб різних національностей, повідомив представник МЗС у Парижі. Другий рейс очікують увечері 23 квітня, на ньому до Джибуті планують вивезти ще 100 осіб. За словами французького чиновника, для посадки на літаки евакуйованим громадянам доводиться перетинати лінію фронту навколо Хартума.

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Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що французьким літаком вилетіла група підданих королівства. Він висловив сподівання, що на вечірньому рейсі вдасться евакуювати ще більше нідерландців, а також що вдасться залучити до операції нідерландські літаки.

Дипломатів і громадян із Судану евакуює ціла низка країн

Того ж дняоголосили про початок евакуації дипломатів і своїх громадян ще низка країн, зокрема США, Великобританія та Італія. Сполучені Штати за допомогою шести військових літаків евакуювали із Судану співробітників американського посольства та членів їхніх сімей.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак повідомив про завершення евакуації дипмісії. Дипломатів і членів їхніх сімей британські військові вивезли із Судану, зазначив він, відзначивши самовідданість дипломатів і мужність військовослужбовців, які проводили операцію. "Ми, як і раніше, використовуємо всі можливості, щоб покласти край кровопролиттю в Судані і забезпечити безпеку британських підданих, які залишаються в країні", - запевнив він.

Конфлікт у Судані

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. Під час бойових дій уже загинули сотні людей і тисячі дістали поранення.

У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Після цього військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані відбувся путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана.

 

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