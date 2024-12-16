Бундестаг висловив канцлеру Шольцу вотум недовіри

Перед голосуванням канцлер Олаф Шольц заявив про необхідність підтримки України і інвестицій у майбутнє Німеччини.

Бундестаг під час голосування у понеділок, 16 грудня, висловив вотум недовіри уряду канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz). Згідно з підрахунком поіменно відданих голосів, 394 законодавців підтримали вотум недовіри чинному уряду, а 207 членів парламенту показали, що підтримують уряд Шольца. Ще 116 парламентарів утрималися.

Шольц закликав до подальшої підтримки України та інвестицій

Перед голосуванням Шольц виступив з промовою, в якій закликав законодавців Німеччини до подальшої підтримки України. "Німеччина найбільше підтримує Україну серед країн Європи. Я хочу, щоб це так і залишалося", - заявив Шольц. Водночас він наголосив, що його уряд не збирається вчиняти жодних дій, котрі могли б зашкодити самій Німеччині. "Тож ми не постачатимемо крилаті ракети - далекобійну зброю, котра може вражати цілі далеко в глибині Росії. І ми точно не відряджатимемо наших вояків у цю війну. Принаймні не під час мого канцлерства", - запевнив Шольц.

Попри це Шольц заявив, що нині йдеться про те, що захистити суверенітет України, "він (суверенітет України. - Ред.) збережеться", запевнив Шольц. "Ми хочемо, щоб нарешті вбивства припинилися", - додав він, цитує інформагенція dpa.

Водночас Шольц також закликав законодавців зрозуміти той факт, що Німеччина потребує "масивних" інвестицій, особливо в озброєння. "Ми мусимо масивно інвестувати в нашу безпеку й оборону", - заявив Шольц з огляду на розв'язану Росією агресивну війну проти України та географічну близькість самої Росії до Німеччини.

Канцлер сам ініціював питання довіри до свого уряду

Як повідомлялося, 11 грудня канцлер Шольц направив голові Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) лист із проханням провести в парламенті голосування про довіру його уряду. "У демократичній державі саме виборці визначають курс майбутньої політики, - сказав Шольц після внесення ініціативи. - На виборах вони вирішуватимуть, як ми відповідатимемо на нагальні питання, що стоять перед нами". До таких нагальних питань канцлер відніс створення робочих місць, модернізацію промисловості, сферу догляду та охорону здоров'я, стабільні пенсії та мирне вирішення війни в України.

Згідно з Конституцією ФРН, тепер Шольц має запропонувати федеральному президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier) розпустити парламент, що той і має зробити, якщо вважатиме, що можливості для створення стабільного уряду більше немає. На це президенту дається максимальний термін у 21 день.

Читайте також: Партія Шольца виключила в своїй програмі постачання ракет Taurus Україні

Урядова коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Олафа Шольца, Вільна демократична партія (ВДП) та партія "Союз 90/Зелені", розвалилася на початку грудня. 6 листопада Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів, голови ВДП Крістіана Лінднера (Christian Lindner), після чого майже всі міністри від цієї політичної сили заявили, що добровільно складуть свої повноваження.

Дострокові вибори до Бундестагу пройдуть 23 лютого

Вибори до Бундестагу, які мали відбутися наприкінці вересня 2025 року, у зв'язку з урядовою кризою і розколом коаліції було перенесено на 23 лютого.

В історії ФРН канцлери виносили питання про вотум довіри на голосування Бундестагу п'ять разів - востаннє у 2005 році, коли на чолі уряду був ще один соціал-демократ Ґергард Шредер (Gerhard Schröder).

Читайте також: Боротьба Шольца і Мерца за посаду канцлера Німеччини не має вестися в Україні