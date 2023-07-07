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Бундестаг схвалив прискорення будівництва СПГ-терміналів

Степан Смишляєв
2 год. тому

Німецькі парламентарі з невеликою перевагою схвалили прискорення будівництва двох СПГ-терміналів на острові Рюген. Вони мають запрацювати до початку 2024 року. Їхня річна потужність становитиме 10 мільярдів кубометрів.

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Так виглядає перший плавучий термінал для прийому СПГ у Німеччині
Бундестаг ухвалив законодавство для прискорення будівництва двох плавучих СПГ-терміналів біля узбережжя Балтійського моряФото: Michael Sohn/REUTERS

Німецький Бундестаг у п’ятницю, 7 липня, ухвалив законодавчу реформу для прискорення будівництва терміналів скрапленого природного газу (СПГ) біля узбережжя Балтійського моря.

"За" ухвалення відповідного законодавства проголосували 370 парламентарів, "проти" - 301, четверо - утрималися.

Реформа передбачає прискорене будівництво двох плавучих СПГ-терміналів у порту Мукран на острові Рюген у Балтійському морі до початку 2024 року. Їхня річна потужність становитиме 10 мільярдів кубометрів. Експлуатуватиме термінали приватна компанія Deutsche Regas.

Завдяки СПГ Німеччина позбавляється залежності від РФ

Німеччина почала прискорювати будівництво СПГ-інфраструктури минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що призвело до падіння імпорту російського газу до Європи.

За цей час в країні ввели в експлуатацію плавучі СПГ-термінали у Вільгельмсгафені, Брунсбюттелі та Лубміні. В подальшому потужності на двох з цих локацій планують розширити.

Крім того, планується, що до 2026 року в Брунсбюттелі, Вільгельмсгафені і Штаді збудують стаціонарні термінали, які замінять плавучі і збільшать пропускну спроможність.

Перестороги екологів

Місцеві муніципалітети федеральної земля Мекленбург-Передня Померанія, де знаходиться порт Мукран, а також кілька екологічних груп заявили, що проєкт СПГ-терміналів зашкодить туризму та морським тваринам і птахам.

Екологи також кажуть, що потужності терміналів, будівництво яких заплановане в Німеччині, надлишкові, оскільки перевищують внутрішній попит. Утім, уряд ФРН на це відповідає, що термінали зменшать тиск на інші європейські порти та допоможуть забезпечити постачання до сусідніх країн.

Міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) у п'ятницю наголосив: хоча проєкт у Рюгені є суперечливим, Німеччині необхідно гарантувати безпеку постачання газу.

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Деіндустріалізація в Німеччині

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