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Зображення мутації дельта або омікрон вірусу COVID-19.
В Німеччині повертають низку карантинних обмежень, щоб захистити населення від поширення COVID-19 в осінні та зимові місяці.Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Бундестаг схвалив нові правила боротьби з COVID-19

Степан Смишляєв | Павло Мильников
34 хв. тому

У поправках до закону про епідеміологічний захист роз'яснюється, як має застосовуватися масковий режим. Землі ФРН мають право посилювати заходи боротьби з COVID-19 залежно від масштабів захворюваності.

https://www.dw.com/uk/bundestag-shvaliv-pravila-borotbi-z-covid19-na-osin-ta-zimu/a-63061740

Бундестаг Німеччини у четвер, 8 вересня, схвалив поправки до закону про епідеміологічний захист, мета яких - посилити захист жителів країни від коронавірусу SARS-CoV-2 в осінні та зимові місяці. "За" ухвалення нововведень проголосували 386 депутатів, 313 були проти, ще троє парламентарів утрималися.

Поправки передбачають обов'язкове носіння масок у поїздах далекого прямування, будинках для людей похилого віку та медичних закладах. При відвідуванні родичів, які перебувають у лікарні або в будинку для літніх людей, необхідно пред'явити негативний результат тесту на COVID-19. Водночас масковий режим не поширюється на літаки.

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Посилення маскового режиму залежить від показників у регіонах

Федеральні землі залежно від показників захворюваності можуть зобов'язати мешканців з жовтня до 7 квітня носити маски у громадському транспорті та закритих приміщеннях. Послаблення допускаються для кафе та ресторанів, а також культурних та спортивних об'єктів, наприклад, за наявності негативного тесту або сертифіката про перенесене захворювання чи вакцинацію.

В сфері освіти масковий режим можуть за необхідності запроваджувати лише у середніх школах. Федеральні землі вправі вживати додаткових заходів лише за наявності "конкретної небезпеки діяльності системи охорони здоров'я чи іншої критично важливої ​​інфраструктури".

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Поправки розгляне Бундесрат

Тепер нововведення має розглянути Бундесрат. Очікується, що це станеться 16 вересня. "Восени ми триматимемо ситуацію під контролем", - запевнив міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach).

Дані про COVID-19 у Німеччині

Коронавірус SARS-CoV-2 станом на 8 вересня було виявлено у 32,3 мільйона жителів Німеччини, повідомив Інститут імені Роберта Коха. З них 148098 людей померли, а близько 31,6 мільйона одужали. До цього дня у ФРН зроблено 184,8 мільйона щеплень від COVID-19. 76,3 відсотка мешканців країни щеплено повністю, а 62 відсотки населення отримали бустерну дозу вакцини.

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