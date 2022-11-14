Бундесрат ФРН схвалив допомогу споживачам газу

На тлі різкого зростання цін на газ федеральний уряд Німеччини компенсує домогосподарствам і невеликим компаніям грудневі внески за газ. Бундесрат погодився з цим планом.

Через різке зростання цін на природний газ споживачі цього палива в Німеччині отримають одноразову допомогу від держави. Відповідний законопроєкт про надзвичайну допомогу в понеділок, 14 листопада, схвалило представництво федеральних земель - Бундесрат. Документ передбачає, що домогосподарствам і невеликим компаніям із рівнем споживання не більше ніж 1,5 мільйона кіловат-годин на рік компенсують внесок за газопостачання в грудні.

На компенсації виділять близько дев'яти мільярдів євро

Крім того, невідкладну допомогу отримають деякі установи у сфері догляду за хворими та людьми похилого віку, медичної допомоги та освіти, навіть якщо їхнє споживання є вищим за цей показник. Багатомільярдні витрати відшкодують з федерального бюджету, у такий спосіб влада має намір надати підтримку приватним і комерційним споживачам газу, поки не набуде чинності так зване "цінове гальмо" щодо природного газу.

Ці компенсації не будуть оподатковуватися, щоб скоротити необхідні бюрократичні процедури. Як передбачається, на виплату компенсацій спрямують близько дев'яти мільярдів євро, витрати фінансуватимуться з Фонду економічної стабільності.

План із пом'якшення навантаження на споживачів

Одноразова компенсація є частиною представленого в середині жовтня двоступеневого плану експертної комісії, спрямованого на пом'якшення наслідків різкого зростання цін на газ для споживачів. Експерти запропонували державі на першому етапі - у грудні - повністю компенсувати витрати на очікуваний за цей місяць рахунок за газ, орієнтуючись на суму, яку споживач сплатив за газ у вересні.

На другому етапі реалізації плану, з березня 2023 року по квітень 2024 року, ціну знизять до 12 центів за кіловат-годину для 80 відсотків від очікуваного обсягу споживання газу. За енергію понад цей обсяг споживачеві доведеться розплачуватися за вказаною в договорі з постачальником ціною.

Цей план спрямований на полегшення навантаження для споживачів і створення стимулу для економії газу. Крім того, пакет передбачає допомогу для промислових компаній, тобто клієнтів з високим споживанням газу. Як пояснили експерти, загальна вартість реалізації двоступеневого плану становитиме 91 мільярд євро. З них 66 мільярдів євро підуть на субсидії домогосподарствам і малому бізнесу, а 25 мільярдів євро - на пом'якшення фінансового навантаження на великі промислові підприємства.

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