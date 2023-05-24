Букерівську премію отримав болгарський письменник

Лауреатом Букерівської премії 2023 року став письменник Георгі Господинов з Болгарії за похмурий комічний роман "Часосховище" про небезпеку ностальгії.

Міжнародну Букерівську премію 2023 року отримав болгарський письменник Георгі Господинов за похмурий комічний роман про небезпечну привабливість ностальгії "Часосховище" та його перекладачка на англійську мову Анжела Родель. Про це повідомляється на сайті премії в середу, 24 травня.

Книга обійшла п'ятьох інших фіналістів премії, що присуджується за художню літературу з усього світу, перекладену англійською. Призовий фонд у розмірі 50 тисяч фунтів (близько 62 тисяч доларів) ділиться між автором і перекладачем.

Сповнене іронії та меланхолії "Часосховище"

Роман "Часосховище" вийшов болгарською мовою у 2020 році, а за два роки його переклали англійською. У ньому змальовується вигаданий лікувальний центр "Повернення минулого" - клініка, що займається лікуванням пацієнтів із хворобою Альцгеймера. "Кожен поверх відтворює десятиліття в найдрібніших деталях, переносячи пацієнтів назад у часі в знайомий, безпечніший і щасливіший момент", - ідеться в синопсисі роману. Задуманий як спосіб допомогти людям з деменцією відкрити свої спогади, центр незабаром стає магнітом для людей, які прагнуть втекти від сучасного світу.

Як заявила голова журі премії Лейла Слімані, це "блискучий роман, сповнений іронії та меланхолії". "Це глибокий твір, присвячений дуже сучасному питанню: що відбувається з нами, коли наші спогади зникають. Але це також чудовий роман про Європу, континент, який потребує майбутнього, де минуле переосмислюється і де ностальгія може бути отрутою", - цитує її агенція Associated Press.

Натхнений зростанням популізму

55-річний Господинов почав писати "Часосховище" у 2016 році - в рік обрання Дональда Трампа президентом США та референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу (Brexot). За словами автора, це був час, коли "тривога витала в повітрі".

"Я хотів написати роман про монстра минулого. Тому що в цей час можна побачити, що популістська політика, насправді, заплатила нам порожнім чеком минулого", - каже він. Автор також провів паралель з періодом комунізму, коли продавалася ідея "світлого майбутнього". "Тепер акценти змістилися, і популісти продають "світле минуле". Я на своїй шкурі знаю, що обидві обіцянки нічим не підкріплені", - зауважив письменник.

Господинов, який є одним із найбільш перекладених болгарських авторів, народився 1968 року. "Часосховище" стало його третім романом. Книга також отримала італійську Європейську премію "Стрега" за літературу в італійському перекладі.

Букерівська премія - одна з найпрестижніших нагород у світі літератури. Її вручають з 1969 року. Довгий час лауреатами могли стати лише громадяни Великобританії, Ірландії та країн британської Співдружності. У 2004 році на додаток до нагороди заснували міжнародну Букерівську премію, переможцем якої може стати будь-який роман, опублікований англійською мовою.

Минулого року лауреатами стали індійська письменниця Гітанджалі Шрі та американська перекладачка Дейзі Роквелл за твір "Піщана гробниця".