Будинок для похилих… корів (27.10.2021)

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У Німеччині є будинок перестарілих для... корів. Його власниця рятує старих тварин, яких мали відправити на бійню. Тут корови спокійно доживають свій вік, оточені любов'ю і турботою.
У Німеччині вже роками триває дискусія про те, чи не має м'ясо в країні стати дорожчим, а умови тримання тварин при цьому покращитися. У Швейцарії дороге м'ясо дійсно гарантує кращі умови для тварин, але ціна - не все.
На перший погляд однакове м'ясо у Німеччині може суттєво відрізнятися в ціні. На це впливає, в яких умовах утримуються тварини. На що треба зважати, купуючи продукти харчування у ФРН?
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