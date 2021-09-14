 Будинок для похилих… корів (27.10.2021) | Усі сюжети | DW | 27.10.2021

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Будинок для похилих… корів (27.10.2021)

У Німеччині є будинок перестарілих для... корів. Його власниця рятує старих тварин, яких мали відправити на бійню. Тут корови спокійно доживають свій вік, оточені любов'ю і турботою.

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