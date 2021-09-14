Будинок для похилих… корів (27.10.2021)

М'ясо у Швейцарії: дорого - добре для тварин?

У Німеччині вже роками триває дискусія про те, чи не має м'ясо в країні стати дорожчим, а умови тримання тварин при цьому покращитися. У Швейцарії дороге м'ясо дійсно гарантує кращі умови для тварин, але ціна - не все.