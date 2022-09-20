Будапешт закликав ЄС зняти з розгляду нові санкції проти РФ

209-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 20 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 20 вересня (час київський).

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Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Євросоюзу слід зняти з порядку денного розгляд можливості запровадження нових санкції проти Росії за розв'язану нею війну проти України. "ЄС слід припинити згадувати про восьмий пакет санкцій, слід припинити окреслювати заходи, які тільки поглиблюватимуть кризу з поставками енергоносіїв", - йдеться у заяві глави МЗС Угорщини у вівторок, яку цитує агентство Reuters.

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Протягом понеділка внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна людина, ще 12 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 19 вересня росіяни вбили одного мирного жителя Донбасу - у Торецьку. Ще 12 людей дістали поранень", - написав Кириленко у Telegram у вівторок вранці.

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Західні країни навряд чи поставлять Україні винищувачі раніше, ніж за два-три роки після того, як буде ухвалено відповідне політичне рішення. Про це заявив командувач військово-повітряних сил США у Європі та Африці генерал Джеймс Гекер, повідомляє видання Politico. Він уточнив, що така оцінка продиктована логістичними причинами та необхідністю спочатку навчити пілотів. На думку генерала, бойові дії в Україні, вірогідно, триватимуть роки, а не місяці.

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Проведення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить з точки зору міжнародного права, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. "Російські пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори - фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", - написав Подоляк у Twitter.

У понеділок депутат Держдуми Росії Віктор Водолацький заявив, що "референдум" щодо входження самопроголошеної "ЛНР" до складу РФ відбудеться найближчим часом, восени. У понеділок "громадські палати" самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" закликали очільників псевдореспублік провести "референдуми" про приєднання до Росії.

ЗСУ відбили атаки росіян біля чотирьох населених пунктів

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Протягом 19 вересня російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України. Як повідомляє у ранковому зведенні у вівторок генеральний штаб Збройних сил України, внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка. Також авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів, а ракетні війська і артилерія задали вогневого ураження по 16 об'єктах окупантів.

Також повідомляється про продовження заходів так званої "мобілізації" на тимчасово окупованих територіях. За інформацією генштабу ЗСУ, з 14 вересня скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько п'ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу. Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

Лондон планує на допомогу Україні у 2023 року понад 2 мільярди фунтів

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У 2023 році сума, яку Великобританія виділить на підтримку України у війні проти Росії, становитиме щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (у перерахунку: 2,6 мільярда євро). За даними видання The Financial Times , нова прем'єр-міністерка Сполученого Королівства Ліз Трасс має намір оголосити про це в Нью-Йорку, де візьме участь у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

++07.44++

Делегація правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) має намір відвідати східну Україну. Про це повідомляє агентство dpa із посиланням на фракцію АдН у ландтазі федеральної землі Саксонія-Ангальт. Вказується, що мета поїздки політиків до України - "отримати власне уявлення про гуманітарну ситуацію" там. Тим часом, відкликаний з Берліна на батьківщину посол України Андрій Мельник повідомив у Twitter, що серед депутатів, які збираються відвідати східну Україну, є і представники ландтагу землі Північний Рейн - Вестфалія. На його думку, поїздка представників АдН на територію України, яка перебуває під окупацією Росії, стане виразом їхньої "підтримки цієї нищівної війни".

++07.38++

Фінляндія може змінити національне законодавство, щоб обмежити в'їзд у країну росіянам. З відповідною пропозицією виступив канцлер юстиції країни Туомас Пеюсті. Наразі фінська влада дотримується думки, що повне припинення оформлення туристичних віз росіянам або тотальна заборона на в'їзд до країни для громадян РФ може суперечити законодавству Євросоюзу. З початку вересня Фінляндія у 10 разів скоротила кількість туристичних віз для росіян. З цього часу країна приймає у громадян РФ документи та заяву на отримання туристичної візи лише один раз на тиждень і лише у чотирьох російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Мурманську та Петрозаводську.

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Глави МЗС країн ЄС обговорили створення місії з надання військової допомоги Україні, повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Неформальна зустріч відбулася у Нью-Йорку, де у вівторок розпочнеться Генеральна асамблея ООН. За словами дипломата, рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні. Він зазначив, що це рішення має бути погоджено з українською стороною.

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Масове поховання у звільненому Ізюмі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video