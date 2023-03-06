Будапешт готує візит Орбана в Україну - глава МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що нині готується перший від початку повномасштабної війни візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до України. Про це він заявив в інтерв'ю хорватському новинному телеканалу N1 , опублікованому в неділю, 5 березня.

"Ми (Угорщина - Ред.) отримали запрошення, і тепер необхідно виконати технічну частину підготовчої роботи. Після того, як всі передумови будуть дотримані, візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо у фазі технічної підготовки", - сказав він.

Раніше в Офісі президента України підтвердили, що запрошення було. "Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, в тому числі ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", - заявляв заступник керівника Офісу Ігор Жовква в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Заклики до миру та "єдина нація в ЄС"

Як зазначив Сіярто, Угорщина "завжди готова до діалогу". "Сподіваємось, що діалог матиме сенс. Зараз все готуємо, і подивимося", - наголосив він. Угорщина, за словами Сіярто, вимагає негайного припинення вогню і мирних переговорів, тому що мир - єдиний спосіб врятувати життя. Втім, на яких умовах буде мир, Угорщина не може говорити, адже не є стороною конфлікту, додав глава МЗС. Водночас Сіярто зауважив, що під час переговорів мають дотримуватися територіальна цілісність та суверенітет.

Заклики до миру Сіярто пояснив тим, що Угорщина - "єдина нація в ЄС, яка втрачає життя в Україні". "У нас в Україні досить велика громада угорської меншини, близько 150 тисяч осіб. Їх зараз масово набирають в українську армію та відправляють на передову, і, на жаль, багато хто з них гине", - зазначив міністр.

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Подоляк: Угорщина адвокатує геноцид українців

Своїми заявами про припинення вогню Угорщина закликає Україну до капітуляції і адвокатує геноцид українців, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. "Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско. Коли Угорщина (вустами Сіярто) каже, що "мета - припинити вбивати людей, а отже, припинити вогонь", - вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид. Та варто уважніше вдивитися в історію…" - написав він у Twitter.

Угорщина давно займає лояльну до Кремля позицію. Будапешт неодноразово погрожував заблокувати допомогу Європейського Союзу Україні чи санкції проти Росії, стверджуючи, ніби вони мало допомогли зупинити війну і завдали більшої шкоди європейським економікам, ніж РФ. Утім, зрештою Угорщина завжди голосувала "за" санкції, хоч інколи й домагалася виключення з них певних осіб.

18 лютого Орбан вкотре звинуватив ЄС у затягуванні війни в Україні. На його думку, Євросоюз частково винен у продовженні війни, бо запроваджує санкції щодо РФ і надає Україні гроші та зброю замість того, щоби шукати "мирних переговорів" з Москвою.