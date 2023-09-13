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Буданов вступає на аспірантуру "Острозької академії"

Віолетта Чайковська
13 вересня 2023 р.

Керівник української розвідки Кирило Буданов - перший у списку вступників на політологію. Він хоче навчатись на вечірній формі. Наказ про зарахування до університету поки не підписаний.

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Начальник ГУР МО Кирило Буданов
Кирило БудановФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов вступає до аспірантури Національного університету "Острозька академія" за спеціальністю "політологія".

У рейтингових списках вступників Буданов - перший, оскільки отримав найбільше балів за екзамени. Він вступає на вечірню форму навчання.

Ректор академії Ігор Пасічник повідомив у середу, 13 вересня, що наказ про зарахування поки що не підписаний.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач (Збройних сил України Валерій Залужний. - Ред.), дев'ятеро бойових генералів і командувач 30-ї армії, вона стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", - сказав він "Суспільному".

Буданов здобув військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ, який закінчив у 2007 році.

Нагадаємо, що 7 вересня, в День воєнної розвідки, президент України Володимир Зеленський підвищив Буданова у званні - з генерал-майора до генерал-лейтенанта.

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