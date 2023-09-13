Буданов вступає на аспірантуру "Острозької академії"

Керівник української розвідки Кирило Буданов - перший у списку вступників на політологію. Він хоче навчатись на вечірній формі. Наказ про зарахування до університету поки не підписаний.

Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов вступає до аспірантури Національного університету "Острозька академія" за спеціальністю "політологія".

У рейтингових списках вступників Буданов - перший, оскільки отримав найбільше балів за екзамени. Він вступає на вечірню форму навчання.

Ректор академії Ігор Пасічник повідомив у середу, 13 вересня, що наказ про зарахування поки що не підписаний.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач (Збройних сил України Валерій Залужний. - Ред.), дев'ятеро бойових генералів і командувач 30-ї армії, вона стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", - сказав він "Суспільному ".

Буданов здобув військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ, який закінчив у 2007 році.

Нагадаємо, що 7 вересня, в День воєнної розвідки, президент України Володимир Зеленський підвищив Буданова у званні - з генерал-майора до генерал-лейтенанта.

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