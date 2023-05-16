Буданов: Росія вичерпала потенціал для наступальних дій

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що наступальний потенціал російських військ в Україні практично вичерпаний. Про це він сказав у інтерв'ю програмі "Різні люди", оприлюдненому у вівторок, 16 травня.

"Він (наступальний потенціал - Ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - розповів Буданов.

За даними очільника ГУР, станом на середину травня російське угруповування на території України налічує близько 400 тисяч вояків.

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Буданов: Пригожин говорить переважно правду

Також Буданов заявив, що в більшості випадків ті заяви, які робить власник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин, - чиста правда.

"Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, - у більшості (випадків. - Ред.) це правда. Є якісь речі, які навіть не скажу, що неправдиві, а двояко сприймаються. Але відсотків 80 із того, що він каже, - це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста", - запевняє Буданов.

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"Вагнерівці" показали максимальну ефективність

Буданов зазначив, що, на відміну від російської армії, "вагнерівці" показали свою максимальну ефективність, на тлі чого між ними загострилися конфлікти. За його словами, з ПВК "Вагнер" у РФ "ніхто не зрівняється за ефективністю ведення бойових дій".

"Те, що Пригожин каже про відсутність зараз снарядів і підтримки, - це певною мірою через заздрість. І військове керівництво, яке уособлює Шойгу і Герасимов зараз, але там є й інші генерали, які мають іншу думку. Але от їхня команда робить усе, щоб фізично "стерти" всі ці підрозділи", - вважає Буданов.

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