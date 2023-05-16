  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов
Кирило БудановФото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images
ПолітикаУкраїна

Буданов: Росія вичерпала потенціал для наступальних дій

Валерій Сааков
1 год. тому

Хоча потенціал РФ для серйозних наступальних дій практично вичерпаний, російські сили вибудували потужну оборону, визнав керівник ГУР Кирило Буданов.

https://p.dw.com/p/4RSOp

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що наступальний потенціал російських військ в Україні практично вичерпаний. Про це він сказав у інтерв'ю програмі "Різні люди", оприлюдненому у вівторок, 16 травня.

"Він (наступальний потенціал - Ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - розповів Буданов.

За даними очільника ГУР, станом на середину травня російське угруповування на території України налічує близько 400 тисяч вояків.

Читайте також: Буданов: Росія використає ракети для зриву контрнаступу України

Буданов: Пригожин говорить переважно правду

Також Буданов заявив, що в більшості випадків ті заяви, які робить власник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин, - чиста правда.

"Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, - у більшості (випадків. - Ред.) це правда. Є якісь речі, які навіть не скажу, що неправдиві, а двояко сприймаються. Але відсотків 80 із того, що він каже, - це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста", - запевняє Буданов.

Читайте також: Пригожин: З позицій в Бахмуті 9 травня втекла бригада міноборони РФ

"Вагнерівці" показали максимальну ефективність

Буданов зазначив, що, на відміну від російської армії, "вагнерівці" показали свою максимальну ефективність, на тлі чого між ними загострилися конфлікти. За його словами, з ПВК "Вагнер" у РФ "ніхто не зрівняється за ефективністю ведення бойових дій".

"Те, що Пригожин каже про відсутність зараз снарядів і підтримки, - це певною мірою через заздрість. І військове керівництво, яке уособлює Шойгу і Герасимов зараз, але там є й інші генерали, які мають іншу думку. Але от їхня команда робить усе, щоб фізично "стерти" всі ці підрозділи", - вважає Буданов.

Читайте також: WP: Пригожин пропонував ГУР України розкрити позиції військ РФ

Пригожин і Бахмут: що означає істерика ватажка ПВК "Вагнер"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Робота української артилерії поблизу Бахмута, 30 грудня 2022 року

Буданов: Україна планує великий наступ навесні

Буданов: Україна планує великий наступ навесні

Україна планує наступ для звільнення територій, найзапекліші бої очікуються у березні, заявив начальник української розвідки Кирило Буданов.
Конфлікти4 січня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов

Буданов: Росія вичерпала потенціал для наступальних дій

Політика1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Корупція, ілюстративне фото

Корупція у Верховному суді: "Масштаб справді неймовірний"

Корупція у Верховному суді: "Масштаб справді неймовірний"

Корупція2 год. тому
Голова Верховного суду України Всеволод Князєв - його спіймали на хабарництві

Корупція у Верховному суді: що відомо наразі

Корупція у Верховному суді: що відомо наразі

Політика2 год. тому
external

Чим хворий Лукашенко?

Чим хворий Лукашенко?

Суспільство5 год. тому01:32 хв.
Буксирована гаубиця М777 у США (архівне фото)

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Конфлікти8 год. тому20 фото
external

Борщ для ЗСУ, який можна носити в кишені

Борщ для ЗСУ, який можна носити в кишені

Суспільство9 год. тому02:08 хв.
Ріші Сунак обіймає Володимира Зеленського

Турне Зеленського Європою: нова зброя для України

Турне Зеленського Європою: нова зброя для України

Політика10 год. тому
На головну сторінку