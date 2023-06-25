Буданов: План підриву ЗАЕС "розроблено та затверджено"

На думку очільника ГУР Кирила Буданова, росіяни можуть підірвати ЗАЕС аби завадити українському наступу, або при відступі з лівого берега Дніпра.

Російські війська замінували басейн-охолоджувач та чотири з шести енергоблоків Запорізької АЕС (ЗАЕС) і готові її підірвати, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю британському виданню New Statesman у п'ятницю, 23 червня.

Він висловив упевненість, що російський план підриву АЕС "розроблено та затверджено". За словами Буданова, Росія може підірвати Запорізьку АЕС у двох випадках. Перший - якщо росіяни будуть вибиті з лівого берега Дніпра і таким чином спробують створити зону знищення та відчуження та запобігти просуванню ЗСУ. У другому випадку Росія може використати ядерну катастрофу як "профілактичний захід", щоб зупинити наступ ЗСУ до його початку.

Як пише New Statesman, невідомо, чи мали представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) доступ до цих блоків під час свого візиту на ЗАЕС 15 червня.

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Зеленський заявив про підготовку РФ теракту на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія готує теракт на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з викидом радіації.

"Уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", - сказав Зеленський. Він повідомив, що Україна передає всю наявну інформацію і докази партнерам у світі.

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на слова Зеленського та назвав їх "брехнею".

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