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Буданов: План підриву ЗАЕС "розроблено та затверджено"

Роман Губа
1 год. тому

На думку очільника ГУР Кирила Буданова, росіяни можуть підірвати ЗАЕС аби завадити українському наступу, або при відступі з лівого берега Дніпра.

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МАГАТЕ: Ситуація з безпекою на ЗАЕС украй нестабільна
Запорізька АЕС (архівне фото)Фото: , AKW; Atomkraftwerk, Dmytro Smolyenko/Ukrinform/IMAGO

Російські війська замінували басейн-охолоджувач та чотири з шести енергоблоків Запорізької АЕС (ЗАЕС) і готові її підірвати, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю британському виданню New Statesman у п'ятницю, 23 червня.

Він висловив упевненість, що російський план підриву АЕС "розроблено та затверджено". За словами Буданова, Росія може підірвати Запорізьку АЕС у двох випадках. Перший - якщо росіяни будуть вибиті з лівого берега Дніпра і таким чином спробують створити зону знищення та відчуження та запобігти просуванню ЗСУ. У другому випадку Росія може використати ядерну катастрофу як "профілактичний захід", щоб зупинити наступ ЗСУ до його початку.

Як пише New Statesman, невідомо, чи мали представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) доступ до цих блоків під час свого візиту на ЗАЕС 15 червня.

Читайте також: МВС проведе навчання на випадок аварії на ЗАЕС

Зеленський заявив про підготовку РФ теракту на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія готує теракт на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з викидом радіації.

"Уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", - сказав Зеленський. Він повідомив, що Україна передає всю наявну інформацію і докази партнерам у світі.

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на слова Зеленського та назвав їх "брехнею".

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