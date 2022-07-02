Британський прем'єр Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 2 липня (час київський).

++10.29++

Біля консульства РФ у Гданську відкрили сквер Героїчного Маріуполя

Неподалік генерального консульства Росії у польському Гданську 1 липня відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя, повідомляє державне інформаційне агентство "Укрінформ". Мерка Гданська Александра Дулькевич наголосила, що вибір місця для такого скверу - не випадковий - за 200 метрів від нього знаходиться консульство РФ. "Сьогодні ми зібралися тут не тільки тому, щоб віддати честь героїчним захисникам Маріуполя, всьому місту, але також і для того, щоб активно кожного дня робити все можливе, щоб припинилася російська агресія і щоб ми разом з українськими братами і сестрами допомагали їм відбудовувати незалежну, вільну і демократичну країну, яка, я сподіваюся, незабаром стане членом європейської спільноти”, - сказала вона. Гданськ і Маріуполь є містами-побратимами з 2014 року.

++09.54++

Росіяни атакують Лисичанськ з різних боків, щільно обстрілюють населені пункти поблизу, проте українським військовим вдалося відбити два масованих наступи РФ, повідомив у ранковому зведенні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам'янці, Білогорівці", - сказав Гайдай. Збройні сили України, за його словами, відбили наступи росіян у напрямку Верхньокам'янки та Лисичанського желатинового заводу.

++09.30++

У міністерстві оборони США підтверджують відступ росіян з острова Зміїний через удари Збройних сил України та не вірять, що він був "жестом доброї волі", як стверджує РФ. "Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на російські сили, зокрема за допомогою ракет "Гарпун", - зазначив високопосадовець Пентагону. За його словами, українці дуже ускладнили росіянам можливість підтримувати свої операції на острові та зробили їх дуже вразливими для ударів, через що РФ покинула Зміїний. Це полегшує захист Одеси та може дозволити в майбутньому відкрити морські шляхи, додав чиновник.

++09.11++

Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси, повідомив 1 липня мер міста Геннадій Труханов.

За його словами, Джонсона нагородили почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів і він автоматично здобув звання почесного громадянина Одеси. На думку Труханова, якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як британці - Україна б уже давно перемогла РФ. "Наголошую - це боротьба всього цивілізованого товариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста - підданим Великобританії, за весь час існування нагороди - з 1862 року", - додав мер.

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++08.50++

На Донеччині за 1 липня п'ятеро загиблих і 12 поранених внаслідок обстрілів РФ, повідомляє в ранковому звіті голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу - у Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині", - написав він у Telegram.

++08.29++

Universal Pictures повністю йде з Росії. Американська компанія закриває російський офіс, усі операції припинять протягом кількох місяців.

Головні голлівудські студії - Universal, Warner Bros, Disney, Sony та Paramount - оголосили про тимчасове припинення прокату фільмів у Росії ще в березні.

++08.08++

Десятки збройових магнатів і фірм РФ уникли санкцій Заходу

Майже 30 керівників російських збройових фірм і як мінімум 14 оборонних компаній з Росії перебувають поза санкціями США, Європейського Союзу чи Великобританії.

Про це свідчить дослідження, витяги з якого опублікувало 1 липня агентство Reuters. Крім того, обмежувальні заходи щодо російських виробників озброєнь та "збройових баронів" застосовуються вибірково в рамках Організації Північноатлантичного договору: частина членів НАТО дотримується їх, а частина - ні, йдеться в матеріалі.

За даними видання, у "чорних списках" не фігурують, наприклад, Алан Лушніков - власник 75 відсотків групи компаній "Калашников", Ян Новіков - генеральний директор концерну "Алмаз-Антей", Сергій Пітіков - директор "Конструкторського бюро машинобудування".

Читайте докладніше: Близько 30 глав збройових фірм РФ уникли санкцій Заходу

++07.51++

Білорусь продовжила мобілізаційні навчання біля України

У Білорусі продовжили до 9 липня мобілізаційні навчання, які мали завершитися 1 липня, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. "Через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни", - йдеться в ньому.

"Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає, зокрема, у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - стверджують в генштабі.

На Слов'янському напрямку РФ веде оборонні бої, була спроба штурму Богородичного, втім безуспішна. Наступ на Верхньокам'янське, що на Донеччині, також закінчився невдачею для РФ, зазначають у ЗСУ.

Під вогнем Росії - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ веде обстріли з артилерії, авіації, мінометів.

++07.23++

Німців закликають економити енергію через скорочення поставок газу із РФ

Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) побоюється повного припинення постачання газу з РФ і закликає населення до економії енергії.

З 11 до 21 липня компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для "планових профілактичних робіт", і питання в тому - чи не перетворяться ці роботи на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів", сказав глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller) в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, опублікованому в суботу.

Він наголосив, що в разі зниження постачань газу з Росії на більш тривалий період, буде необхідно "серйозніше говорити про економію". Хоча до початку опалювального сезону лишається ще 12 тижнів, Мюллер закликав мешканців Німеччини вже перевірити роботу котлів та радіаторів, адже "технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15 відсотків". Також, на його думку, сім'ї вже зараз мають обговорити, "чи слід підтримувати звичну температуру в кожній з кімнат будинку взимку, або ж у деяких із них може бути трохи прохолодніше".

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