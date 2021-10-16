Британська поліція розслідує як теракт вбивство депутата Девіда Емесса

Британська поліція вважає терактом вбивство депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса. Такого висновку правоохоронці дійшли після багатогодинних слідчих дій, повідомила поліція у ніч на суботу, 16 жовтня. Як зазначається, відділ боротьби з тероризмом очолив розслідування одразу після скоєння злочину.

Девід Емесс

Перші слідчі дії показали "можливий мотив, пов'язаний з ісламістським екстремізмом", йдеться у звіті поліції. Правоохоронці також провели обшуки у двох місцях у Лондоні.

25-річного підозрюваного нападника поліція заарештувала невдовзі після вбивства, він перебуває під вартою в поліцейському відділенні в Ессексі. За словами слідчих, він вважається нападником-одинаком. Інших підозрюваних не розшукують.

Убивство відомого політика

Напад на Емесса було скоєно 15 жовтня приблизно о 12:05 за місцевим часом під час зустрічі 69-річного політика з виборцями в церкві в його рідному місті Лі-он-Сі в графстві Ессекс неподалік від Лондона. Член британського парламенту помер внаслідок завданих йому кількох ножових поранень.

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Емесс був популярним депутатом у Великобританії, він був членом парламенту понад 38 років. Політик був одруженим і мав п'ятьох дітей. Його вважали ультраконсервативним прихильником Brexit, який агітував проти права на аборт та за захист прав тварин. Він також був затятим противником полювання на лисиць.

Звістка про напад викликала бурхливу реакцію в Великобританії. Колега покійного по партії, прем'єр-міністр Борис Джонсон перервав поїздку до Бристоля та повернувся до Лондона. Він заявив, що його сповнюють "шок та сум". Джастін Портал Уелбі, архієпископ Кентерберійський, написав в Twitter, що він "шокований" тим, що трапилося і молиться за родичів і співробітників Емесса.