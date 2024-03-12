У Євросоюзі каратимуть причетних до обходу санкцій

Порушення санкцій вважатиметься злочином на території усіх країн-членів ЄС. Прибутки від порушення санкційного режиму проти РФ підлягатимуть конфіскації на користь України, говориться у резолюції Європарламенту.

Порушення обмежувальних заходів ЄС стане кримінальним правопорушенням в усіх країнах-членах Євросоюзу, а прибутки, отримані від обходу санкцій проти Росії, конфісковуватимуться на відбудову України. Про це йдеться у резолюції, ухваленій Європарламентом у вівторок, 12 березня, під час пленарного засідання у Страсбурзі. У цьому документі зібрано пропозиції й напрацювання щодо директиви про обхід обмежувальних заходів ЄС, зроблені від імені Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту.

Покарання за обхід санкцій має бути ефективним

"Щоб забезпечити ефективне застосування обмежувальних заходів, цілісність внутрішнього ринку та досягнення високого рівня безпеки в зоні свободи, безпеки та правосуддя, необхідно встановити спільні мінімальні правила щодо визначення кримінальних правопорушень і покарань за порушення цих обмежувальних заходів ЄС", - говориться у резолюції. Тому Європарламент пропонує, щоб держави-члени ввели до своїх національних законодавств "ефективні, пропорційні та переконливі покарання для фізичних або юридичних осіб, які порушують обмежувальні заходи ЄС". Уряди ЄС "повинні гарантувати", що обхід санкцій вважатиметься у їхніх країнах кримінальним злочином.

У резолюції згадується про поширену практику, за допомогою якої часто здійснюється обхід санкцій ЄС, коли "грошові засоби, майно чи економічні ресурси передаються третім особам". Ці дії підривають ефективність обмежувальних заходів і "підпадають під категорію злочинів, пов'язаних з обходом санкцій".

Прибутки, отримані внаслідок порушення обмежувальних заходів, повинні стати об'єктом конфіскації, говориться у резолюції. "Якщо ці конфісковані активи пов'язані з російською воєнною агресією проти України (…), то вони або доходи, отримані від їх ліквідації, повинні стати внеском для відбудови України", - наголошується в документі.

Покарання за обхід санкцій "має бути ефективним, стримувальним та пропорційним". Це - позбавлення волі для фізичних осіб і штрафи для компаній та підприємств, які будуть "пропорційними фінансовій вигоді, отриманій від вчинення правопорушення".

Резолюція також зобов'язує кожну країну-члена ЄС створити спеціальний орган, який займатиметься координацією та співпрацею між національними правоохоронними органами та інституціями ЄС, які відповідають за втілення санкцій.

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"Шахраї заробляють великі гроші, допомагаючи обходити санкції"

Досі проблема контролю за виконанням санкцій ЄС полягала у тому, що кожна країна-член блоку на власний розсуд трактувала необхідність контролю за дотриманням санкцій, а "Єврокомісія зі свого боку не надто стежила за цими процесами", завила під час дебатів, які відбулися напередодні голосування, авторка доповіді щодо обходу санкцій, нідерландська євродепутатка від групи лібералів Софія Інетфелд. За її інформацією, за два роки російського вторгнення в Україну експорт товарів з ЄС до Росії впав на 47 відсотків. Водночас він зріс на 48 відсотків до таких країн, як Грузія, Казахстан, Вірменія, Узбекистан і Киргизстан. Ці факти у Брюсселі не вважають випадковим збігом.

Попри санкції ЄС, які забороняють доступ російським капіталам на європейські ринки, "російські гроші рухаються через фонди міжнародних фінансових сервісів", зауважила Інетфелд. Окрім того, попри те, що ЄС запровадив візові обмеження для близького оточення президента РФ Володимира Путіна, "російські олігархи продовжують відпочивати на Лазуровому узбережжі Франції, а їхні діти вчаться в елітних європейських школах", відзначила доповідачка.

За її словами, усе це є свідченням того, що санкційний режим порушується, а "шахраї заробляють на цьому великі гроші, приносячи тим самими прибутки і для російської війни". Інетфелд переконана, що резолюція щодо директиви про визначення кримінальних правопорушень та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС "дасть змогу зробити санкції більш ефективними".

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"У ЄС все ще є "тихі гавані" для російських грошей"

Юридичні шпарини у національних законодавствах давали змогу російським олігархам обирати ту країну-члена ЄС, у якій їм було найлегше обійти санкції, відзначив під час дебатів і представник соціалістів від Нідерландів Тейс Рютен. За його словами, резолюція дозволить усунути ці законодавчі розбіжності у країнах ЄС, а також "надішле правильний сигнал сміливим українцям".

Багатьох дивує те, що на території Євросоюзу існують "тихі гавані" для російських грошей, сказав німецький депутат від Зелених Сергій Лагодинський (Sergey Lagodinsky). "Ми бачимо, як приватні літаки російських олігархів прилітають до ЄС зі Стамбула попри те, що повітряний простір країн Євросоюзу має бути для них закритий", - зауважив політик. Лагодинський переконаний, що "директива про покарання за обхід санкцій і про конфіскацію активів, отриманих внаслідок цього", стане тією законодавчою рамкою, яка дасть можливість ефективно боротися з порушеннями санкційного режиму ЄС.

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