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Російський танкер з СПГФото: Sergei Krasnoukhov/TASS/imago images
ЕкономікаЄвропа

Брюссель закликає продовжити обмеження на споживання газу

Вікторія Власенко
1 год. тому

У Єврокомісії пропонують країнам-членам продовжити політику обмеження на споживання газу до наступного року і закликають європейські приватні компанії не продовжувати контракти на закупівлю російського СПГ.

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Спільні дії країн-членів ЄС та міжнародних партнерів допомогли значно скоротити залежність блоку від російських енергоносіїв та пережити зиму без кризових ситуацій. У період від серпня 2022 року і до січня цього року попит на газ у Європі скоротився на 42 мільярди кубометрів. Проте у Єврокомісії закликають не втрачати пильність і продовжувати розвиток відновлювальної енергетики, політику диверсифікації та обмеженого споживання газу. Про це під час прес-конференції, що пройшла у Європарламенті у Брюсселі у четвер, 9 березня, заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Після зими на нас може чекати складне літо, оскільки підвищення температур і засухи впливають на виробництво електроенергії. З огляду на це я збираюся запропонувати країнам-членам продовжити скорочення споживання газу на 15 відсотків до наступного року", - завила єврокомісарка. За її словами, ці заходи вже показали хороший результат і "це допоможе досягнути належного рівня запасів у сховищах до листопада".

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Росія більше не найбільший імпортер газу для ЄС

Ведучи війну проти України, Росія перетворила енергетику на зброю, яка була спрямована проти країн-членів ЄС, чия залежність від російських нафти та газу була значною. Проте завдяки спільним зусиллям за рік, протягом якого триває війна, ЄС скоротив імпорт російського газу, що постачається газогонами, на 20 мільярдів кубометрів. "Росія більше не є найбільшим постачальником газу до Європи. Навіть ті країни, які були дуже залежні від російського газу, наприклад, Німеччина та Чехія, оголосили, що вони вже майже завершили поетапну відмову від газу з РФ", - повідомила Сімсон.

Вона також відзначила як "найзначніше досягнення за минулий рік" зміни у газовій інфраструктурі ЄС. За інформацією єврокомісарки, за цей час у ЄС кількість СПГ-терміналів - терміналів з регазифікцаії скрапленого газу – зросла до 23, ще вісім терміналів перебувають на стадії розробки. "Це збільшить потужності ЄС у регазифікації до 227 мільярдів кубометрів до 2024 року у порівнянні з нинішніми, які становлять 170 мільярдів кубометрів", - сказала Кадрі Сімсон. Вона також повідомила, що загальний імпорт скрапленого газу до ЄС у 2021 році становив 80 мільярдів кубометрів, а у 2022 році – вже 135 мільярдів кубометрів, що свідчить про зростання на 68 відсотків.

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Контракти на російський СПГ не треба продовжувати

Коментуючи те, що деякі країни ЄС продовжують закуповувати, і навіть збільшили обсяги закупівель російського скрапленого газу, Кадрі Сімсон відзначила, що ЄС не запроваджував санкції на російського СПГ. "Це завдає репутаційних ризиків європейським покупцям скрапленого газу з Росії", - констатувала єврокомісарка.

Водночас вона наголосила, що на офіційному рівні країни-члени ЄС закупівель російського СПГ не здійснюють. "Це приватні європейські компанії, які все ще мають контракти з "Газпромом". Що треба зробити, коли ці контракти закінчаться? Краще їх не продовжувати", - сказала Сімсон. На її думку, цей крок стане чітким сигналом "надійним партнерам ЄС, що ми таким чином обмежуємо здатність Росії знову маніпулювати нашим енергетичним ринком".

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