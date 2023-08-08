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Брюссель: Військові навчання Білорусі біля ЄС - провокація

Ксенія Польська (Брюссель)
8 хв. тому

"Нелегітимний режим Лукашенка бере участь у будь-яких провокаціях за наказом РФ", - заявили у Брюсселі про військові навчання у Білорусі біля кордонів ЄС.

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Військові навчання у Білорусі (архівне фото)
Військові навчання у Білорусі (архівне фото)Фото: Verteidigungsministerium Belarus

У Брюсселі розцінили як провокацію режиму Олександра Лукашенка військові навчання, що розпочалися 7 серпня у Білорусі біля кордонів сусідніх із нею держав Європейського Союзу. "Наразі вже нікого не дивує, що нелегітимний режим Лукашенка бере участь у будь-яких провокаціях за наказом Росії", - заявив на брифінгу у вівторок, 8 серпня, у відповідь на запитання про ці навчання офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. 

"Лукашенко відмовився від суверенітету Білорусі на користь Росії, тому ці військові навчання потрібно розглядати в контексті того, що Росія робить проти України, намагаючись грати м'язами, залякати сусідів, показати, що у них ще є можливості продовжувати свої незаконні дії проти України", - сказав Стано. 

Про початок навчань міністерство оборони Білорусі повідомило напередодні, наголосивши, що в них враховується досвід війни Росії в Україні. В офіційній заяві зазначається, що йдеться про досвід "широкого застосування безпілотних літальних апаратів, тісної взаємодії танкових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ". 

Навчання проводяться на білоруському полігоні "Гозький" та у Гродненській області, які розташовані поруч з кордоном з Польщею, Литвою та Сувальським коридором

Литва та Польща між тим стягують до кордону з Білоруссю додаткові сили.

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ЄС звернувся до білорусів на честь роковин протестів 

Напередодні третьої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі Брюссель назвав найгіршою за всю історію Білорусі ситуацію з правами людини та репресіями проти інакодумців. Близько 1500 політв'язнів "перебувають в ув'язненні в жахливих умовах, зазнають жорстокого поводження і тортур і не мають доступу до основних медичних послуг", наголошується у заяві, опублікованій зовнішньополітичною службою ЄС 8 серпня. Багато з них місяцями утримуються без зв'язку зі своїми адвокатами та родичами, які не знають про їхнє місцезнаходження та стан здоров'я. 

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У ЄС також посилаються на доповідь Верховного комісара ООН з прав людини, де зазначено, що поширені систематичні та грубі порушення прав людини в Білорусі можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності. "Євросоюз підтримуватиме білорусів стільки, скільки потрібно, на їхньому шляху до незалежної, демократичної та процвітаючої країни у складі мирної Європи", - наголосив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. 

Проти режиму в Мінську діють сім пакетів санкцій Євросоюзу - як за порушення прав людини, так і за співучасть у війні проти України.

 

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