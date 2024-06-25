ЄС і США засудили блокування Росією сайтів провідних ЗМІ

За словами заступниці голови Єврокомісії, не можна порівнювати фінансовані Москвою пропагандистські видання і незалежні європейські ЗМІ, які зазнали блокування в Росії.

Європейський Союз засудив Росію за блокування доступу до десятків європейських ЗМІу відповідь на заборону мовлення, накладену Брюсселем раніше на російські пропагандистські видання. Заступниця голови Єврокомісії, єврокомісарка із цінностей і прозорості Вера Юрова, у вівторок, 25 червня, заявила про абсурдність цих заходів.

"Ні, пропагандистські видання, що фінансуються Росією для поширення дезінформації в рамках російської військової доктрини, - це не те саме, що незалежні ЗМІ", - написала вона в соцмережі X.

Своєю чергою У Сполучених Штатах Америки заявили, що Росія, блокуючи доступ до десятків європейських ЗМІ, боїться правдивої інформації. "Це ще одна ознака того, що російський уряд пригнічує журналістику, бо боїться, що їхній власний народ почує правду про дії Росії", - сказав журналістам офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Росія закриє доступ до 81 європейського ЗМІ

Раніше того ж дня МЗС РФ оголосило про "обмеження доступу для мовлення" 81 засобу масової інформації Євросоюзу. Фактично буде заблоковано десятки найбільших європейських видань, зокрема німецькі Der Spiegel, Die Zeit і Frankfurter Allgemeine Zeitung, іспанські El Pais і El Mundo, італійські La Stampa і La Repubblica, французькі Le Monde, Liberation і агентство AFP, а також загальноєвропейські Politico і EUobserver.

У Москві цей крок назвали "заходом у відповідь" на заборону в ЄС "будь-якої мовленнєвої активності" російським РИА "Новости", "Известиям" і "Российской газете". Рада ЄС заборонила мовлення цих ЗМІ в травні, рішення набуло чинності з 25 червня. У ЄС заявили, що ці видання "поширюють і підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України".