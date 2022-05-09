 ЄК у червні дасть оцінку щодо заяви України на вступ до ЄС - фон дер Ляєн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2022

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Новини

ЄК у червні дасть оцінку щодо заяви України на вступ до ЄС - фон дер Ляєн

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.

Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (архівне фото)

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 9 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини понеділка, 9 травня (час київський).

++14:55++

Очікується, що у червні Європейська Комісія озвучить свою офіційну позицію щодо заяви України на членство в ЄС. Про це повідомила у соціальній мережі Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.

++14:45++

Увечері 9 травня Бранденбурзькі воротав Берліні буде підсвічено у кольори держпрапора України. За словами заступника речника уряду ФРН Вольфґанґа Бюхнера (Wolfgang Büchner), ця акція відбудеться в рамках урочистостей з нагоди Дня Європи, що відзначається 9 травня. Підсвічування у кольорах українського прапора - це знак того, що Європейський Союз підтримує Україну та її народ, сказав він.

Підсвічування у жовтий і блакитний кольори Бранденбурзьких воріт, про яке домовилися федеральний уряд та Сенат Берліна, стало частиною європейської акції. У понеділок увечері, як очікується, у різних європейських містах історичні та архітектурні пам'ятки будуть підсвічені жовтим та синім кольором.

У День Європи згадують так звану Декларацію Шумана. 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виклав свою ідею створення Європейського об'єднання вугілля та сталі (ЄОВС). Він був покликаний об'єднати країни Європи та запобігти війнам у майбутньому шляхом об'єднання виробництва вугілля та сталі.

  • Ульм

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Наприкінці лютого - на початку березня з настанням темряви різні будівлі, споруди та архітектурні пам'ятки у Німеччині підсвічують у кольорах прапора України - на знак солідарності та підтримки. Тут ми зібрали деякі такі фотографії. На цьому знімку зображений Ульмський собор із 160-метровою дзвіницею - найвища церква у світі.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Бранденбурзькі ворота в Берліні - головний символ німецької столиці.

  • Трір

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Чорні ворота" - Порта Нігра в Трірі є найбільшою та найкраще збереженою міською античною брамою в світі.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Телевізійна вежа Europaturm у Франкфурті-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон у Франкфурті-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Ельбська філармонія - новий архітектурний символ Гамбурга.

  • Штральзунд

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Стара ратуша в ганзейському місті Штральзунд - пам'ятник цегляної готики.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Берлінер ансамбль" або "Берлінський ансамбль" - один із найвідоміших театрів Німеччини, заснований Бертольдом Брехтом.

  • Мюнхен

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Пропілеї на Кенігсплац у Мюнхені. "Ворота площі" - копія входу до храму на Акрополі.

  • Кельн

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон RheinEnergieStadion в Кельні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Світлове рекламне табло на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Станція метро Hafencity-Universität у Гамбурзі.

    Автор: Максим Нелюбін


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