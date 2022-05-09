ЄК у червні дасть оцінку щодо заяви України на вступ до ЄС - фон дер Ляєн

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 9 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини понеділка, 9 травня (час київський).

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Очікується, що у червні Європейська Комісія озвучить свою офіційну позицію щодо заяви України на членство в ЄС. Про це повідомила у соціальній мережі Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.

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Увечері 9 травня Бранденбурзькі воротав Берліні буде підсвічено у кольори держпрапора України. За словами заступника речника уряду ФРН Вольфґанґа Бюхнера (Wolfgang Büchner), ця акція відбудеться в рамках урочистостей з нагоди Дня Європи, що відзначається 9 травня. Підсвічування у кольорах українського прапора - це знак того, що Європейський Союз підтримує Україну та її народ, сказав він.

Підсвічування у жовтий і блакитний кольори Бранденбурзьких воріт, про яке домовилися федеральний уряд та Сенат Берліна, стало частиною європейської акції. У понеділок увечері, як очікується, у різних європейських містах історичні та архітектурні пам'ятки будуть підсвічені жовтим та синім кольором.

У День Європи згадують так звану Декларацію Шумана. 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виклав свою ідею створення Європейського об'єднання вугілля та сталі (ЄОВС). Він був покликаний об'єднати країни Європи та запобігти війнам у майбутньому шляхом об'єднання виробництва вугілля та сталі.