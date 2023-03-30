Британський король вважає допомогу Німеччини Україні мужньою

Вперше у німецькому парламенті виступив британський монарх. Король Чарльз ІІІ назвав війну Росії проти України загрозою Європі, а допомогу ФРН Києву - мужньою. У Німеччині він зустрінеться з українськими біженцями.

Під час свого першого закордонного візиту - до Німеччини - король Великобританії Чарльз ІІІ виступив у Бундестазі. Його промова стала першим виступом британського монарха у німецькому парламенті. У своєму 30-хвилинному зверненні, виголошеному в четвер, 30 березня, переважно німецькою мовою, він назвав війну Росії проти України загрозою демократичним цінностям Європи та віддав належне допомозі, яку ФРН надає Києву.

"Лихо війни повернулося в Європу, агресія проти України принесла немислимі страждання багатьом невинним людям. Безпека Європи, а також наші демократичні цінності знаходяться під загрозою. Але світ не стоїть осторонь. Ми можемо черпати мужність у нашій єдності", - сказав він.

За його словами, рішення Німеччини надати так багато військової допомоги Україні було "надзвичайно мужнім і значущим".

На засіданні парламенту були присутні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), пише німецька інформаційна агенція dpa.

Чарльз зустрінеться з українськими біженцями в Німеччині

Візит Чарльза розпочався 29 березня і триватиме до 31 березня включно. Сьогодні війна в Україні - основна частина його програми, зазначає AFP. Після виступу в Бундестазі король зустрінеться з українцями, які врятувалися у Німеччині від війни, у центрі для біженців, розміщеному в колишньому берлінському аеропорту Тегель.

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