Британське міноборони інвестує ще 2,9 млрд євро у армію

Міністерство оборни Великобританії опублікувало план модернізації армії, в якому "зробили висновки з війни в Україні".

Міністерство оборони Великобританії заявило у вівторок, 18 липня, що планує витратити 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (2.9 мільярда євро) на поповнення армійських запасів і боєприпаси "для підвищення боєготовності". Як пояснили в міноборони країни, до такого кроку воно вдалося, оскільки "робить висновки з війни в Україні".

"Ми повинні адаптуватися і модернізуватися, щоб відповісти на загрози, з якими ми стикаємося, враховуючи уроки неспровокованого вторгнення президента Володимира Путіна в Україну", - йдеться в заяві міністра оборони Великобританії Бена Воллеса.

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Поповнення армійських запасів є частиною нової стратегії британського міноборони, що передбачає модернізацію та адаптацію британських збройних сил до "мінливої глобальної картини". Зокрема, в документі наголошують, що відомство віддаватиме пріоритет інвестиціям в науку і технології.

Також ідеться про створення "глобальних сил реагування", які об'єднають військовослужбовців і сили швидкого реагування і спиратимуться на "можливості з усіх сфер".

Документом також передбачено нову модель працевлаштування та систему кваліфікацій, яка "підвищує мобільність між армією, державною службою та промисловістю".

Минулими вихідними Бен Воллес оголосив, що піде у відставку з посади міністра оборони, яку він обіймав з липня 2019 року, під час наступної перестановки міністрів прем'єр-міністра Ріші Сунака, яка очікується за кілька тижнів.