Британська розвідка: значна частка техніки ЗСУ - трофейна

226-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 7 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 7 жовтня (час київський).

++11:27++

Перепрофільована трофейна російська техніка зараз становить значну частку військової техніки України. Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки, який публікується у Twitter міністерства оборони країни.

Ймовірно, понад половина танкового парку України складається з такої російської техніки. За даними британської розвідки, Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин після початку вторгнення 24 лютого.

"Те, що російські екіпажі не змогли знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни", - вважають у британській розвідці. Вони припускають, що РФ і далі втрачатиме важке озброєння, оскільки російські війська деморалізовані і перебувають під сильним тиском у кількох секторах.

++10:50++

Під час чергового обстрілу військами РФ Запоріжжя одна з ракет впала у двір багатоповерхівки, пошкодивши будинок і комунальні мережі. Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

++10:43++

Використання РФ дронів іранського виробництва навряд чи істотно вплине на хід війни, вважають аналітики американського Інститут дослідження війни (ISW). Такого ефекту, як від використання Україною наданих США HIMARS, це не створює, йдеться у щоденному звіті інституту, опублікованому ввечері 6 жовтня.

РФ застосовує безпілотники проти цивільних цілей у тилах, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору, проте такі зусилля не приносять успіху, зазначають аналітики.

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++09:55++

Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю, повідомляє очільник Запорізької ОДА Олександр Старух. Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях через загрозу повторних обстрілів.

Інформації про наслідки удару Старух наразі не наводить.

++09:06++

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю, який стався 6 жовтня, зросла до 11 людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

З-під завалів одного п'ятиповерхового житлового будинку рятувальники дістали тіла восьми загиблих та врятували шістьох людей. Водночас, за іншою адресою з-під завалів дістали тіла трьох загиблих та врятували 15 мешканців, йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

++08:38++

Внаслідок атак російських військових за добу 6 жовтня загинули двоє цивільних на Донеччині - у Бахмуті та Курдюмівці, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко. Семеро мешканців регіону зазнали поранень.



Крім того, у Святогірську виявили ще сімох цивільних, убитих росіянами під час окупації, повідомив Кириленко у Telegram.

++08:30++

Війська РФ протягом ночі шість разів обстріляли Дніпропетровську область, повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. За його даними, попередньо, люди не постраждали.

"У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі", - повідомив він у Telegram.

Наразі триває обстеження території Марганецької громади, масштаби руйнувань уточнюються, додав Резніченко.

++08:05++

За минулу добу армія РФ завдала вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню території Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст", - зазначають у генштабі.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 23 удари, уразивши опорний пункт, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також сім зенітних ракетних комплексів військ РФ.

"Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них - 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6", - повідомляє генштаб ЗСУ.

Українські ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п'ять районів зосередження російських військових, озброєння та військової техніки, п'ять позицій ППО, два засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу, йдеться у зведенні.

Окрім того, в генштабі ЗСУ повідомляють, що на підкріплення російським військам у Донецькій області прибули 500 мобілізованих кримінальних злочинців. За даними генштабу, командирами новоприбулих підрозділів призначили офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Крім того, командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають, зазначають у генштабі ЗСУ.

++07:19++

Війська РФ знову завдали ударів по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його інформацією, цього разу для атаки були застосовані дрони, руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах міста.

"Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація уточнюється", - написав Старух в Telegram.

Окрім того, Старух повідомив, що кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю, який стався напередодні, зросла до семи.

"Підтверджено загибель семи мешканців обласного центру, ще мінімум п'ять осіб вважаються зниклими безвісти. Наразі продовжується розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих", - зазначив він.

Врятувати після удару вдалося 21 людину, повідомив Старух.