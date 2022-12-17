Британська розвідка: У Кремлі занепокоєні вразливістю Криму

Війна Росії проти України - новини суботи, 17 грудня.

++11.55++

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу у всіх областях, свідчить онлайн-карта.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт двох винищувачів на аеродромі Барановичі у Білорусі.

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще 38 мільярдів

++11.37++

Адміністрація президента США Джозефа Байдена звернулася до Конгресу Сполучених Штатів з проханням виділити Україні додатково майже 38 мільярдів доларів. Про це Салліван сказав у інтерв'ю, яке цитує "Голос Америки". "Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вона була в найкращій можливій позиції на полі бою", - зазначив радник Білого дому.

8 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на 2023 рік на безпрецедентну суму в розмірі 858 мільярдів доларів. Він передбачає щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.

++11.15++

160 тисячне місто Бровари під Києвом залишається без води та опалення через російську ракетну атаку, повідомив міський голова Ігор Сапожко у Telegram.

++10.40++

Після п'ятничної атаки, у Києві зранку, суботи, 17 грудня відновили роботу метрополітену. "Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян - вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян", - написав у Telegram мер української столиці Віталій Кличко.

++10.29++

Уряд Молдови призупинив дію ліцензій шести телеканалів - TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova - на час дії надзвичайного стану. Захід набуде чинності з 19 грудня. Рішення ухвалено з метою захисту інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації, пояснив Кишинів. Ці ЗМІ неодноразово порушували Кодекс про аудіовізуальні послуги, тенденційно висвітлюючи події в самій Молдові, а також події, пов'язані з війною Росії проти України, зазначила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця.

У британській розвідці побачили ознаки непевності росіян щодо Криму

++09.59++

Російське військове керівництво, ймовірно, вже не має попередньої певності в беззастережному використанні території Криму для ударів по території України. Такий натяк містить актуальний огляд британської військової розвідки, оприлюднений у Twitter-акаунті міноборони Великобританії. Автори огляду вказали зокрема на факт нещодавнього запуску з території з Краснодарського краю Росії наданих Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА) типу "Шахед". "Раніше ці БПЛА запускалися переважно з території окупованого (росіянами. - Ред.) Криму. Зміна місця пуску, ймовірно, пов'язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, а також зручним розташуванням для поповнення запасів з ймовірного пункту прибуття (цього іранського озброєння. - Ред.) до Росії, в Астрахані", - припускають автори огляду.

Читайте також: Фактчек: вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

++09.31++

В Одеській області протиповітряна оборона збила дві російські ракети, випущені з Криму. Про це речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram.

"По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку. 2 ракети типу "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони", - ідеться у повідомленні.

Читайте також: Через удари РФ дронами по Одещині 1,5 мільйона людей лишилися без світла

Аналітики ISW назвали мету візиту Путіна до Мінська

++08.56++

Президент Росії Володимир Путін під час запланованого візиту до Мінська має намір тиснути на білоруського правителя Олександра Лукашенка, щоб домогтися поступок щодо інтеграції двох країн. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за п'ятницю, 16 грудня.

Візит до Мінська може також вказувати на те, що Путін намагається створити умови для відновлення наступу на Україну - можливо, на північ країни або на Київ - взимку 2023 року, пишуть експерти. Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низький, але можливий.

Президент РФ відвідає з робочим візитом Мінськ 19 грудня, де проведе переговори з Олександром Лукашенком. Це перший візит Путіна до Білорусі за понад три роки - з червня 2019-го.

++08.25++

У Кривому Розі рятувальники уночі дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 1,5-річного хлопчика. Унаслідок російської ракетної атаки загинули також батьки дитини, старшого сина на момент удару не було удома, повідомляють місцеві ЗМІ.

"П'ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-річну жінку та молоду родину з маленьким сином. Тринадцять людей поранено. Серед них четверо дітей", - повідомив зранку суботи, 17 грудня, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

++07.59++

За минулу добу українські війська відбили атаки РФ у районах понад двадцяти населених пунктів, інформує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. "Зокрема це - Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські сили обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру понад 35 населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянку, Ольгівське, Нікополь, Чорнобаївку, Антонівку, Милове і Херсон.

"Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози", - повідомляє також генштаб.

++07.30++

Росія не намагатиметься знову наступати на Київ, вважає американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. "Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим більше належної якості", - написав Ходжес у Twitter. Він нагадав написав, що остання часткова мобілізація в Росії провалилася. Цим американець заперечив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, який в інтерв'ю The Economist заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ. Бен Ходжес вважає, що завищена оцінка потенціалу нових наступальних операцій Росії грає на руку тим, хто не хоче продовжувати підтримувати Україну.

++07.00++

У дев'ятому пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії серед інших внесли 29 фігурантів спільного розслідування видань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel про секретний підрозділ Головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил РФ, який займається наведенням високоточних ракет на цілі в Україні. Їхні імена значаться у списку, опублікованому в офіційному журналі ЄС 16 грудня.

Усі 29 мають офіцерські звання і служать у ГОЦ, причому більшість із них - у підрозділі планування ракетних ударів. За даними The Insider, найближчим часом санкції проти ймовірних навідників планують ввести і США.

Читайте також новини дня за 16 грудня.