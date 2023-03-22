Лондон: Штурм Бахмута росіянами може втратити імпульс

Міноборони РФ передислоковує підрозділи на інші напрями, тому штурм Бахмута може втратити імпульс, вважають у британській розвідці. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 22 березня (оновлюється).

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У середу генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, повідомляє міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка. Міністр зазначив, що генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. При цьому на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

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За минулу добу в Донецькій області від обстрілів російських військ загинули четверо цивільних, п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Так, людина загинула і одна поранена у Красногорівці Мар'їнської громади, в Часовоярській громаді загинули дві людини, одну поранено. Ще одна людина загинула у Бахмуті.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир реально наближається успіхами українських сил на землі, в небі й на морі. "Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - написав він у середу у Twitter. "Успіх українських сил на землі, в небі та в морі реально наближає мир. Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - зазначив Зеленський.

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Українські війська днями розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута на Донеччині, що, ймовірно, послабить тиск росіян на маршрут постачання до міста на автошляху H-32, йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великобританії у середу. У повідомленні зазначається також, що навколо центру міста тривають бої, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня. Водночас британські розвідники зауважують, що штурм міста росіянами може втратити свій обмежений імпульс, зокрема через те, що міністерство оборони РФ передислоковує деякі підрозділи на інші напрями.

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Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб із будівлі гуртожитку одного з районів Київської області, пошкодженої внаслідок атаки дронів цієї ночі, серед загиблих - водій швидкої допомоги, яка приїхала на виклик, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. "Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще п'яти людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", - написав він у Telegram у вівторок уранці. За його даними, одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована.

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Сполучені Штати Америки запропонували продати Словаччині 12 нових гвинтокрилів Bell AH-1Z Viper зі знижкою на дві третини після того, як Братислава вирішила відправити свої списані винищувачі МіГ-29 в Україну, заявив у середу словацький міністр оборони Ярослав Надь. За його словами, уряд Словаччини тепер має схвалити угоду, згідно з якою він заплатить 340 мільйонів доларів за пакет вартістю понад 1 мільярд доларів. Угоду було запропоновано в рамках програми США з фінансування закордонних військових операцій (FMF), повідомив Надь.

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Минулої доби армія РФ здійснила 47 обстрілів Херсонської області, випустивши по ній 248 снарядів із важкої артилерії та "Градів", місто Херсон обстрілювали вісім разів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, 51 снаряд влучив у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів двоє людей дістали поранення. За добу з деокупованої території області евакуйовано 73 людини.

++08.54++

У Хмельницькій області влучень на території не зафіксовано, ППО знищила всі "Шахеди", повідомила пресслужба ОВА. "Влучань на території області під час повітряної тривоги вночі не зафіксовано. ППО результативно спрацювала по ворожому об'єкту!", - сказано в повідомленні.

Троє загиблих на Київщині внаслідок атаки дронами

++08.38++

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами противника загинуло троє людей, ще 7 поранено, пошкоджено цивільний об'єкт, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації. "Унаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.

++08.35++

Унаслідок нічної атаки російських окупантів дронами в Житомирській області пошкоджено один із об'єктів інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. "Сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога були збиті підрозділами протиповітряної оборони. Пошкодження отримав один із об'єктів інфраструктури області", - написав він у Telegram. За його словами, жертв і постраждалих унаслідок ворожої атаки немає.

Білий дім: Китай не підходить на роль "неупередженого посередника"

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Китай не підходить на роль "неупередженого посередника" у врегулюванні воєнного конфлікту між Москвою і Києвом, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. Він зазначив, що Китай досі не засудив воєнну агресію Росії проти України і продовжує купувати російську нафту. Крім того, за словами Кірбі, Пекін поширює російську пропаганду про те, що війна в Україні стала результатом західної агресії. Коментуючи візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви, під час якого він і президент РФ Володимир Путін заявили про "нову еру" в їхніх "особливих" відносинах, Кірбі зазначив, що Росія і Китай не є справжніми союзниками, а пов'язані відносинами, що нагадують "шлюб за розрахунком".

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Влада України та представники Міжнародного валютного фонду досягли домовленості на рівні експертів щодо чотирьохрічної програми розширеного фінансування на суму 15,6 мільярда доларів, повідомили в МВФ. Вона має на меті підтримку фінансової стабільності, відновлення економіки і відбудови України. Враховуючи триваючу агресію Росії, ризики ескалації конфлікту і складності прогнозування розвитку економіки, програма розбита на два етапи. Перший буде спрямовано на стабілізацію ситуації в країні. Другий - на відновлення, відбудову і довгострокове зростання, "у тому числі в контексті цілей вступу України до ЄС". Програму ще має схвалити Рада виконавчих директорів МВФ.

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Кілька членів Республіканської партії США надіслали президенту Джо Байдену лист із закликом до адміністрації надати Україні касетні боєприпаси DPICM. У листі сенаторів Джима Ріша, Роджера Вікера, та голови комітету Палати представників США в закордонних справах Майкла Маккола та голови комітету з питань збройних сил Майка Роджерса наголошується, що "надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей".

++07.27++

Російські окупанти протягом ночі вкотре атакували Київ дронами "Shahed", ППО знищила всі ворожі цілі, повідомили вранці у середу в Київській міській військовій адміністрації. "Ворог не припиняє атаку на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed", - заявив начальник КМВА Сергій Попко. Він зазначив, що сили української протиповітряної оборони ліквідували всі ворожі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва. "За даними на цей момент - без жертв і руйнувань", - зазначив чиновник.

++07.20++

Армія РФ не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей і веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється. Як йдеться у ранковому оперативному зведенні генштабу Збройних сил України у середу, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 атак росіян на східній ділянці фронту.

За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах.

Загроза завдання ударів залишається по всій території України. Так, цієї ночі, 22 березня, росіяни завдали чергового масованого авіаційного удару з використанням БпЛА "Shahed-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного було знищено українськими захисниками.

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