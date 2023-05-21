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Збита над Києвом російська ракетаФото: National Police of Ukraine/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Британська розвідка: Росія змінила тактику ракетних ударів

Роман Губа
1 год. тому

У щоденному огляді британська розвідка пише, що Росія намагається ракетними ударами вглиб України ослабити українську ППО.

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З початку травня цього року Росія поновила ракетні удари вглиб України. Ймовірно, що першочергово вони спрямовані на послаблення української ППО, пише у Twitter британська розвідка у щоденному огляді

Також розвідка відзначає, що Росія стала частіше використовувати неозброєні розвідувальні безпілотники, зокрема SuperCam. Вони достатньо дешеві та, на думку аналітиків, мають достатню дальність, аби пролітати над цілями крилатих ракет.

Як вважають у британській розвідці, таким чином Росія намагається покращити наведення ракет та отримати своєчасну оцінку ударів.

Однак, експерти зазначають, що безпілотники дуже вразливі для української ППО.

ЗРК Patriot вже полагодили

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot, незначно пошкоджений поблизу Києва під час нещодавньої російської ракетної атаки, вже полагодили. Про це 18 травня повідомила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Одна система "Патріот" була пошкоджена, але зараз її вже полагодили та повернули, і вона робоча", - цитує її американський телеканал CNN.

Україна показала російський "Кинджал", збитий ЗРК Patriot

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