  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Британська розвідка: Росія стягує війська під Роботине

Роман Губа
18 вересня 2023 р.

У військовій розвідці Великобританії вважають, що Росія знову змушена підсилювати лінійну піхоту представниками десантних сил.

https://p.dw.com/p/4WSTu
Українська артилерія у Запоріжжі
Українська артилерія у ЗапоріжжіФото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

Росія, ймовірно, посилює 58-му загальновійськову армію додатковими частинами повітряно-десантних сил на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Про це пише британська військова розвідка у щоденному зведенні у соцмережі X (колишній Twitter).

У розвідці вважають, що зараз щонайменше п'ять десантних полків перебувають за кілька кілометрів від села Роботине. У повному складі такі сили, на думку британських аналітиків, можуть становити до 10 тисяч одиниць, але зараз ці підрозділи ймовірно у критичному стані.

У британській військовій розвідці також зазначають, що упродовж війни проти України російське командування прагнуло відродити повітряно-десантні війська у якості високомобільної ударної сили для наступальних операцій, але тепер їх знову використовують для посилення лінійної піхоти.

Читайте також:Генштаб ЗСУ: Обстановка на сході та півдні України складна

Звільнення Роботиного

Село Роботине було звільнено українськими силами наприкінці серпня 2023 року, воно було під окуцією російських сил півтора року. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), цим українські сили досягли тактичного успіху на південному фронті. Також, як зазначали у ISW,  з просуванням уперед у цьому районі українські сили, ймовірно, зможуть контрнаступати "за найщільнішими російськими мінними полями".

"Бавовна" у Севастополі:західні експерти про контрнаступ ЗСУ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські бійці у Кліщіївці

РФ намагається відбити Кліщівку і Андріївку - Міноборони

Конфлікти18 вересня 2023 р.
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Емблема ООН

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

Політика18 вересня 2023 р.
Святкування тривають просто неба попри комендантську годину

"Боже, благослови Україну": святкування хасидів в Умані

"Боже, благослови Україну": святкування хасидів в Умані

Панорама17 вересня 2023 р.
Symbolbild Hinrichtung in Iran

Репресії в Ірані продовжуються

Репресії в Ірані продовжуються

Суспільство16 вересня 2023 р.
Мустафа Джемілєв під час інтерв'ю DW

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Конфлікти15 вересня 2023 р.
external

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Конфлікти15 вересня 2023 р.29:26 хв.
external

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Конфлікти15 вересня 2023 р.05:18 хв.
На головну сторінку