Британська розвідка: Росія стягує війська під Роботине

Росія, ймовірно, посилює 58-му загальновійськову армію додатковими частинами повітряно-десантних сил на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Про це пише британська військова розвідка у щоденному зведенні у соцмережі X (колишній Twitter).

У розвідці вважають, що зараз щонайменше п'ять десантних полків перебувають за кілька кілометрів від села Роботине. У повному складі такі сили, на думку британських аналітиків, можуть становити до 10 тисяч одиниць, але зараз ці підрозділи ймовірно у критичному стані.

У британській військовій розвідці також зазначають, що упродовж війни проти України російське командування прагнуло відродити повітряно-десантні війська у якості високомобільної ударної сили для наступальних операцій, але тепер їх знову використовують для посилення лінійної піхоти.

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Звільнення Роботиного

Село Роботине було звільнено українськими силами наприкінці серпня 2023 року, воно було під окуцією російських сил півтора року. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), цим українські сили досягли тактичного успіху на південному фронті. Також, як зазначали у ISW, з просуванням уперед у цьому районі українські сили, ймовірно, зможуть контрнаступати "за найщільнішими російськими мінними полями".