Британська розвідка прогнозує атаки на Україну на Новий рік

Розвідка Великобританії попередила про можливий удар РФ по Україні найближчим часом, "щоб підірвати моральний дух українців".

41 хв. тому 41 хв. тому

41 хв. тому 41 хв. тому

Росія може завдати чергового удару по Україні найближчим часом. Таке припущення у суботу, 31 грудня, зробила британська розвідка у щоденному зведенні щодо війни.

Із жовтня РФ демонструє загальну схему проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів, констатують британці. "Росія майже напевно слідує цьому підходу, намагаючись придушити українську протиповітряну оборону", - повідомило міноборони Великобританії у Twitter, нагадуючи про останню масовану атаку РФ 29 грудня.

"Разом з тим, існує реальна можливість того, що Росія порушить цю послідовність і завдасть нового удару найближчими днями, намагаючись підірвати моральний дух українського населення у період новорічних свят", - йдеться у повідомленні.

Десята ракетна атака по Україні

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні у четвер, 29 грудня. За даними генштабу ЗСУ, в цей день РФ здійснила 85 ракетних, 35 авіаційних ударів, а також 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, 16 ракет ППО збила над Києвом. У результаті атак були пошкоджені кілька об'єктів енергоінфраструктури.

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