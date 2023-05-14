Британська розвідка фіксує зниження якості військ РФ

Якість російських солдатів від початку вторгнення в Україну зменшилася. Нині це переважно погано навчені мобілізовані, зауважили в міністерстві оборони Великобританії.

Чисельність російської армії в Україні з початку повномасштабного вторгнення на українську територію практично не змінилася, але її якість сильно знизилася. Про це у неділю, 14 травня, пише в Twitter міністерство оборони Великобританії з посиланням на щоденний огляд своєї військової розвідки.

Зазначається, що російське угруповання військ в Україні зараз налічує понад 200 тисяч військовослужбовців. Вони об'єднані майже в 70 полків і бригад у складі п'яти груп військ. Але в лютому минулого року армія РФ складалася з професійних солдатів, була переважно оснащена досить сучасними транспортними засобами і регулярно проходила навчання, готуючись до складних спільних операцій.

Погано навчені мобілізовані

Зараз російські сили в основному складаються з погано навчених мобілізованих резервістів, які дедалі більше залежать від застарілого обладнання, багато підрозділів сильно недоукомплектовані і зазвичай проводять лише найпростіші піхотні операції.

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Таким чином, на думку британських військових, Росії навряд чи вдасться створити великий, дієздатний, мобільний резерв для реагування на оперативні виклики, що виникають уздовж 1200-кілометрової лінії фронту.