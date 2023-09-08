Британія збирає саміт щодо чорноморської блокади з боку РФ

У Лондоні в листопаді відбудеться саміт з питань продовольчої безпеки, покликаний підтримати країни, що потерпають від російської блокади експорту зерна Чорним морем.

Великобританія проведе глобальний саміт з питань продовольчої безпеки в листопаді, щоб підтримати країни, які стикаються з наслідками російської зернової блокади Чорного моря, повідомляє агентство Reuters у п'ятницю, 8 вересня.

Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак публічно оголосить про плани на саміті лідерів Великої двадцятки (G20), який пройде 9-10 вересня в Індії. Як зазначили на Даунінг-стріт, він звернеться до світових лідерів з закликом дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що вихід з Чорноморської зернової ініціативи посилив глобальну ізоляцію Росії.

Перед відправленням в Індію британський прем'єр заявив журналістам, що поки Путін знову пропускає саміт G20, решта членів працюватиме над "розгрібанням завалів путінської руйнації". "Це починається з подолання жахливих глобальних наслідків удушення Путіним найбільш важливих ресурсів, в тому числі його блокади і нападів на українське зерно", - наголосив Сунак.

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Британія спостерігатиме за Росією в Чорному морі

Саміт з питань продовольчої безпеки відбудеться в Лондоні 20 листопада. Як наголошують в офісі Сунака, він об'єднає уряди, міжнародні організації та компанії задля посилення продовольчої безпеки та боротьби з голодом.

Крім того, там додали, що Британія використовуватиме військову розвідку та спостереження для моніторингу російської активності в Чорному морі, щоб запобігти будь-яким російським ударам по цивільних суднах, що перевозять зерно.

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