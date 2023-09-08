  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаВеликобританія

Британія збирає саміт щодо чорноморської блокади з боку РФ

Анастасія Шепелева
8 вересня 2023 р.

У Лондоні в листопаді відбудеться саміт з питань продовольчої безпеки, покликаний підтримати країни, що потерпають від російської блокади експорту зерна Чорним морем.

https://p.dw.com/p/4W6JS
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші СунакФото: Leon Neal/Getty Images

Великобританія проведе глобальний саміт з питань продовольчої безпеки в листопаді, щоб підтримати країни, які стикаються з наслідками російської зернової блокади Чорного моря, повідомляє агентство Reuters у п'ятницю, 8 вересня.

Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак публічно оголосить про плани на саміті лідерів Великої двадцятки (G20), який пройде 9-10 вересня в Індії. Як зазначили на Даунінг-стріт, він звернеться до світових лідерів з закликом дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що вихід з Чорноморської зернової ініціативи посилив глобальну ізоляцію Росії.

Перед відправленням в Індію британський прем'єр заявив журналістам, що поки Путін знову пропускає саміт G20, решта членів працюватиме над "розгрібанням завалів путінської руйнації". "Це починається з подолання жахливих глобальних наслідків удушення Путіним найбільш важливих ресурсів, в тому числі його блокади і нападів на українське зерно", - наголосив Сунак.

Читайте також: Ердоган не втрачає надію і говоритиме про "зернову угоду" в ООН

Британія спостерігатиме за Росією в Чорному морі

Саміт з питань продовольчої безпеки відбудеться в Лондоні 20 листопада. Як наголошують в офісі Сунака, він об'єднає уряди, міжнародні організації та компанії задля посилення продовольчої безпеки та боротьби з голодом.

Крім того, там додали, що Британія використовуватиме військову розвідку та спостереження для моніторингу російської активності в Чорному морі, щоб запобігти будь-яким російським ударам по цивільних суднах, що перевозять зерно.

Читайте також: Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Українські фермери б’ють на сполох: як зберегти врожай

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Поліцейський у Києві

РФ ударила по будівлі поліції і фонду Вілкула в Кривому Розі

Конфлікти8 вересня 2023 р.
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Тимошенко про правління Зеленського і чи піде в президенти

Тимошенко про правління Зеленського і чи піде в президенти

Суспільство7 вересня 2023 р.16:49 хв.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Києві, 6 вересня 2023 року

Два дні Блінкена в Україні: як минув неанонсований візит

Два дні Блінкена в Україні: як минув неанонсований візит

Політика7 вересня 2023 р.
Новий міністр оборони України Рустем Умєров

Умєров на чолі міноборони: що відомого про нового міністра

Умєров на чолі міноборони: що відомого про нового міністра

Політика7 вересня 2023 р.
Роботине і довкола: у контрнаступі ЗСУ вдалося досягти прориву, 25 серпня 2023

Прорив України в контрнаступі: що він означає?

Прорив України в контрнаступі: що він означає?

Конфлікти7 вересня 2023 р.
Бойові медики медичної служби "УЛЬФ" під час евакуації пораненого, Донецька область, 6 квітня 2023 року

Переливання крові: що потрібно, щоб бойові медики це робили

Переливання крові: що потрібно, щоб бойові медики це робили

Конфлікти6 вересня 2023 р.
external

Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться

Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться

Суспільство6 вересня 2023 р.05:38 хв.
На головну сторінку