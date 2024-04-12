Британія планує передати Україні лазерну зброю DragonFire

Військові кораблі британського королівського флоту мають бути оснащені "Вогнем Дракона" до 2027 року, але Україна може отримати цю зброю раніше, заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

Лазерна зброя DragonFire ("Вогонь дракона") буде встановлена на військових кораблях Королівського флоту Великобританії до 2027 року, але її можуть передати Україні раніше.

Як пише британське видання The Telegraph у п'ятницю, 12 квітня, міністерство оборони Британії прискорило вдосконалення зброї у відповідь "на зростаючу загрозу атак дронів у зв'язку з двома великими конфліктами" (в Україні та Секторі Гази. - Ред.).

Під час поїздки до лабораторії DragonFire у четвер міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Британія працює над тим, "аби побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше" 2027 року, навіть якщо вони "не будуть на 100 відсотків вдосконалені".

Хоча технологія ще не готова до застосування в бою, Шаппс визнав, що веде переговори з військовими вченими про те, як Британія може просунути DragonFire, щоб використовувати на землі під час конфлікту. "Зараз у Європі триває конфлікт, для якого у нас є унікальна передова зброя, яка може бути корисною", - зазначив він.

За словами Шаппса, система DragonFire достатньо потужна, щоб нейтралізувати снаряди, що рухаються швидше, ніж безпілотники, наприклад, балістичні ракети.

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Як працює DragonFire

DragonFire - невидима і безшумна лазерна зброя спрямованої енергії дальньої дії. Вона вражає цілі зі швидкістю світла, використовуючи інтенсивний промінь для розрізання об'єктів, що призводить до руйнування конструкції. Вона миттєво перетворює поверхню металу на плазму і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.

Дальність дії лазера засекречена, але в британському уряді кажуть, що зброя може вражати "будь-яку видиму ціль". У січні британським військовим військовим вперше під час випробувань вдалося вразити повітряні цілі за її допомогою.

У міноборони Британії кажуть, що один постріл лазером обходиться всього в 10 фунтів стерлінгів, а його точність еквівалентна влучанню в монету з відстані в кілометр. У британському уряді вважають, що нова зброя в перспективі може стати недорогою альтернативою ракетам протиповітряної оборони (ППО).

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